Buscan a Samuel Cardona: activista ambiental que defendía el río Santa Catarina en Nuevo León

Colectivos ambientalistas de Nuevo León buscan a Samuel Cardona Garza, abogado, activista y defensor del territorio, desaparecido desde el pasado 13 de octubre en Monterrey. Sus compañeros difundieron su ficha de búsqueda y pidieron a las autoridades acelerar las labores para encontrarlo.

El activista participaba en organizaciones como Un Río en el Río y Greenpeace México, además de involucrarse en acciones para proteger el río Santa Catarina y cuestionar proyectos de infraestructura en la zona.

A través de redes sociales, sus compañeros expresaron su preocupación y llamaron a compartir la información para dar con su paradero.

¿Dónde fue visto por última vez Samuel Cardona Garza?

De acuerdo con la ficha emitida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Samuel Cardona fue visto por última vez el 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León.

Tiene 34 años, mide aproximadamente 1.80 metros y es de complexión delgada. Tiene cabello negro, largo y ondulado.

Entre sus señas particulares destacan tres tatuajes: una tortuga de colores en el antebrazo izquierdo, y una flor de nochebuena y un timón en el antebrazo derecho. También se informó que tiene diabetes.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón caqui y tenis.

¿Quién es Samuel Cardona y qué hacía como activista ambiental?

Cardona Garza participaba en la defensa del río Santa Catarina y en acciones contra proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno de Nuevo León.

Entre los temas en los que estuvo involucrado se encuentra la construcción de la Línea 4 del Metro, por su cercanía con la cuenca del río. En ese contexto, se promovieron recursos legales para cuestionar el manejo ambiental de las obras.

Tras conocerse su desaparición, colectivos como Un Río en el Río, Noreste Sin Fracking, Nuestro Futuro A.C. y Pueblo Bicicletero difundieron el caso y solicitaron que se dé prioridad a su búsqueda.

¿Dónde reportar información sobre Samuel Cardona Garza?

El colectivo Un Río en el Río pidió a la ciudadanía compartir la ficha de búsqueda y comunicarse con las autoridades si cuenta con información que ayude a localizar al activista.

Estos son los números proporcionados para aportar datos:

Agencia Estatal de Investigaciones (AEI): 81 2020 4411.

Comisión Local de Búsqueda: 81 1990 3873.

Sus compañeros reiteraron el llamado para que las autoridades den seguimiento urgente al caso y Samuel pueda regresar con sus seres queridos.