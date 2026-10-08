Desaparece alumno de la Prepa 8 de la UNAM: buscan a Louis Carlos, de 15 años

Un estudiante de la Prepa 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reportado como desaparecido y el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se trata del alumno Louis Carlos Caraveo Equihua, menor de 15 años, quien forma parte de la Escuela Nacional Preparatoria N° 8 "Miguel E. Schulz" de la UNAM.

¿Qué se sabe de la desaparición del alumno de la Prepa 8 de la UNAM?

El boletín de búsqueda, con folio 20261007-004, la fecha del reporte de la desaparición fue este miércoles y en la Alerta Amber que se activó se menciona que desapareció a las 21:30 horas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Louis Carlos Caraveo Equihua fue visto por última vez este martes 6 de octubre de 2026 en la Unidad Habitacional Torres de Mixcoa, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Han pasado 24 horas desde que se desconoce su paradero. Vestía un pantalón de mezclilla deslavado amplio color gris claro, una chamarra azul celeste, playera y botas color café. Tiene cabello largo al hombro y mide 1.78 metros.

Reportan que alumno de la Prepa 8 salió de la escuela y desapareció

En redes sociales se ha dado a conocer una versión que señala que el estudiante al parecer desapareció tras haber salido de clases de la escuela ubicada en Avenida Lomas De Plateros, en la colonia Merced Gómez.

Desde el perfil de una cuenta de Facebook, una persona que dijo ser prima hermana del estudiante, escribió:

"Amigos y conocidos. Con mucho respeto y desde la preocupación que nos inunda como familia quiero pedir su valiosa ayuda. Mi primo hermano Louis Carlos Caraveo Equihua, está desaparecido desde ayer 06 de Octubre".

Alumno desaparecido habría salido acompañado de una amiga

Según la información de la misma publicación, Louis Carlos Caraveo Equihua presuntamente salió de la preparatoria en compañía de una amiga. No obstante, su familia perdió contacto con él, pues "desde entonces no contesta llamadas, mensajes, no llegó a su casa, ni él ni ella".

En tanto, hasta ahora se desconoce el nombre de la mujer con la que también habría estado y si también existe una ficha de búsqueda, pues el plantel de nivel medio superior no ha compartido más datos al respecto.