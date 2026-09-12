Desaparece estudiante de la Universidad Veracruzana: buscan a Daniela Sánchez Delgado

Daniela Sánchez Delgado, estudiante de la Universidad Veracruzana, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el 10 de septiembre de 2026.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz emitió la ficha para localizar a la menor de 17 años, quien estudia la Licenciatura en Administración Turística.

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La Universidad Veracruzana publicó en sus redes sociales un comunicado en el que confirmó la desaparición de la estudiante Daniela Sánchez Delgado.

Envió un mensaje a las autoridades aplicar todos los protocolos correspondientes para localizar a la menor.

"Nuestra juventud merece vivir en entornos seguros, por lo que seguiremos insistiendo en la cultura de paz y la no violencia", externó la universidad.

#ComunicadoUV

La UV solicita a las autoridades competentes la aplicación de los protocolos correspondientes para la localización de Daniela Sánchez Delgado, estudiante de la Licenciatura en Administración Turística de la región Veracruz.

Versión web: https://t.co/Cq7ucXAkay pic.twitter.com/ubrARr61O0 — Universidad Veracruzana (@UVeracruzanaMx) September 12, 2026

Esto se sabe de la desaparición de Daniela Sánchez Delgado

Daniela Sánchez Delgado es de nacionalidad mexicana y tiene 17 años de edad, de acuerdo con la ficha 26/SB 0595U-26ZC de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado.

Mide 1.55 metros. Tiene ojos café claro, tez blanca y cabello castaño claro, largo, ondulado; con rostro ovalado y una cicatriz en la frente.

El último rastro de estudiante de Veracruz desaparecida

Una versión en redes sociales señala que la menor fue vista por última vez a las 11:00 horas de la mañana, pero dejó de comunicarse con su mamá a las 18:00 horas de la tarde aproximadamente

La Fiscalía General del Estado de Veracruz publicó el boletín de búsqueda del protocolo Alba, en el que se compartieron más detalles para la localización de la estudiante.

Daniela es estudiante de primer semestre en la Licenciatura en Administración Turística. Es de complexión delgada y pesa 50 kilos.

Tiene cejas pobladas, labios medianos, nariz recta y chica, mentón recto. Además de una cicatriz de un centímetro aproximadamente en la frente en medio de las cejas, un lunar detrás de la oreja izquierda y un diente superior medio del lado derecho un poco salido.

Vestía short de mezclilla color azul claro, playera rosa de algodón, tenis blancos de bota del número 3. Llevaba una mochila negra con filos amarillos y una lonchera de los mismos colores.