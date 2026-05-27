“Le jugó al fregón": Lo que se sabe de la presunta desaparición de profesor en Durango

Lo que parecía otro caso de desaparición en México terminó dando un giro inesperado con el reporte de búsqueda del profesor Manuel Alejandro Sandoval Pacheco, quien fue visto por última vez el pasado 22 de mayo en Durango.

A través de redes sociales, su esposa informó que el hombre fue localizado, pero minutos después decidió romper el silencio, confesando que se trató de una ausencia voluntaria, lo que representa una burla para la familia y para madres buscadoras.

¿Qué se sabe de la desaparición de un maestro de la UTD en Durango?

La Fiscalía General del Estado de Durango recibió la denuncia de desaparición el sábado 23 de mayo, luego de que su esposa perdiera toda comunicación con Manuel Alejandro.

Ese mismo día se activó la ficha de búsqueda para su pronta localización. En esta se detalló que el hombre de 37 años y profesor de la Universidad Tecnológica de Durango (UTD) vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de vestir azul marino lisa y botines color café oscuro.

Tras cuatro días sin respuestas, finalmente se supo del paradero del docente, pero la buena noticia rápidamente se convirtió en todo un escándalo, luego de que la familia informó que José Manuel huyó por tener una doble vida.

Maestro de Durango desaparece por tener una amante: señala la familia

Fue a través de una publicación en redes sociales donde se dio a conocer que Manuel Alejandro nunca estuvo desaparecido, sino que simplemente decidió huir de todo tras engañar a su familia.

“Manuel Alejandro le jugó al fregón llevando una doble vida, teniendo inclusive una amante y misma que incluso es parte de la universidad donde labora. En ningún momento se respetó mí integridad ni la de mis hijos, dejando atrás no solo su familia, sino también una enorme indignación social” fue parte de lo que escribió la esposa de José Manuel.

A su vez, también denunció que el hombre no solo se burló de ella, sino también de madres buscadoras que día con día viven el dolor de buscar a sus desaparecidos, sumado a la falta de respeto por gastar recursos y esfuerzos en una ausencia voluntaria, en vez de casos que son verdaderamente urgentes.

¿Es delito fingir una desaparición en México?

Aunque el Código Penal de México no contempla como tal el delito de fingir una desaparición, en algunos casos sí se puede llegar a castigar, por ejemplo, cuando:



Fingen desaparición por extorsión.

por extorsión. Fingen su desaparición para evitar una investigación o huir de la justicia.

Fingen su desaparición para cobrar algún tipo de seguro.

Sin embargo, algunos estados han planteado la idea de tipificar el delito cuando la persona se ausenta de manera voluntaria y se malgasten los recursos públicos para su búsqueda, como el caso de Lydia Valdivia en Puebla.