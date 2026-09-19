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Morena insensible por desaparecer escuelas de tiempo completo y guarderías: PRI

El PRI está proponiendo que regresen las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios y las guarderías infantiles.

Escuelas de Tiempo Completo seguirán en la CDMX Sheinbaum
Escuelas de Tiempo Completo seguirán en la CDMX Sheinbaum|SEP

Escrito por: Estela Juárez

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve acusó a Morena de ser insensible y de no importarle el pueblo de México al desaparecer las escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios y las guarderías infantiles.

Y es que, dijo, con esos cambios, el gobierno actual ha perjudicado fuertemente a la población mexicana, que contaba ya con esos servicios en las escuelas de tiempo completo.

Por ello, dijo que el PRI está proponiendo que regresen las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios y las guarderías infantiles.

El senador opinó que esa propuesta tiene el fin de beneficiar a los sectores desprotegidos y del país en general, entre ellas a las familias que menos tienen.

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