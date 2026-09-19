Morena insensible por desaparecer escuelas de tiempo completo y guarderías: PRI

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve acusó a Morena de ser insensible y de no importarle el pueblo de México al desaparecer las escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios y las guarderías infantiles.

Y es que, dijo, con esos cambios, el gobierno actual ha perjudicado fuertemente a la población mexicana, que contaba ya con esos servicios en las escuelas de tiempo completo.

Que Morena haya quitado las escuelas de tiempo completo y los comedores comunitarios demuestra la insensibilidad y la incapacidad que tienen para gobernar. pic.twitter.com/FXdch5AS77 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) September 18, 2026

Por ello, dijo que el PRI está proponiendo que regresen las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios y las guarderías infantiles.

El senador opinó que esa propuesta tiene el fin de beneficiar a los sectores desprotegidos y del país en general, entre ellas a las familias que menos tienen.