Dos adolescentes y una niña desaparecen: Se activa Alerta Amber en Edomex

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer el pasado 20 de septiembre la búsqueda activa de dos adolescentes y una niña en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Teotihuacán a través de la Alerta Amber.

Se inicia la búsqueda de José Raúl Vega de 16 años

El pasado 14 de septiembre de 2026 fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en calles del municipio de Teotihuacán, Estado de México. Su fecha de reporte se activó el 20 de septiembre.

El adolescente mide 1.60 de complexión mediana, tez blanca. Vestía un pantalón color negro tipo pants y playera color negro con rayas color melón y chanclas de plástico color azul con negro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/G6tHudZVuF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 21, 2026

Desaparece Luz Alexa Acevedo en municipio de Ecatepec

La niña de 6 años Luz Alexa fue vista por última vez saliendo de su domicilio en calles del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el pasado 19 de septiembre de 2026, por lo que el 20 de septiembre se emitió su búsqueda.

Alexa de 1.15 de altura y de tez blanca, vestía mallones de flores, sudadera de crepe color rosa de dibujos de princesas y tenis color blanco con gris.

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Emma Sofía Gutiérrez Flores desapareció en el municipio de Tecámac, Estado de México

La adolescente fue vista por última vez saliendo de su domicilio en calles de Tecámac, Estado de México, el pasado 19 de septiembre de 2026, y su alerta se activó el 20 de septiembre.

Emma mide 1.55 de altura, de tez morena y cabello negro lacio; vestía una blusa color negro, pantalón de mezclilla color azul marino y tenis color blancos.

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¿Qué es la Alerta Amber y cómo se activa?

Es la alerta que ayuda en la localización de niñas, niños y adolescentes, donde las primeras horas son decisivas. Agencias como el Ministerio Público y el Módulo Odisea apoyan para la búsqueda inmediata, así como la Fiscalía del Estado de México.

La Alerta Amber Estado de México se activa por el protocolo de búsqueda mediante los siguientes números de contacto:

Se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.