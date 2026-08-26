Desaparecieron el lunes 24 de agosto; el martes encontraron sus cuerpos en zonas distintas de Chignahuapan, Puebla: Localizan a Gaby, Reyna y Alan

Fue este martes 26 de agosto que se confirmó que los tres jóvenes desaparecidos el pasado lunes, Alan Loera Pérez, Gaby Arroyo y Reyna Isamar Rivera, fueron encontrados sin vida en Chignahuapan, Puebla. Sus cuerpos se localizaron en zonas diferentes del municipio y las autoridades confirmaron que estos pertenecen a los tres reportados como desaparecidos.

¿Qué se sabe de lo que pasó con Alan, Gaby y Reyna?

¿Cuándo desaparecieron los tres jóvenes?

Gabriela, de 24 años, Reyna Isamar, de 19 años, y Alan, de 32 años, fueron vistos por última vez la madrugada del día lunes 24 de agosto.

Su búsqueda, lamentablemente, acabó un día después con el hallazgo de sus cuerpos sin vida en zonas distintas.

🚨Con huellas de violencia fueron hallados los cadáveres de Alan Loera, de 32 años, Gaby Arroyo de 24 años y Reyna Isamar , de 19 años, quienes estaban reportados como desaparecidos desde el fin de semana, en el municipio de Chignahuapan. pic.twitter.com/6m0AxkPkBv — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) August 25, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de los tres jóvenes?

Lo último que se supo de las víctimas fue que estaban juntos dando vueltas en una camioneta que pertenecía a Alan.

Lo que se dijo fue que uno de ellos subió, a las 3:17 de la madrugada, un estado en el que se les puede ver en el vehículo.

Mientras los buscaban y antes de encontrar los cuerpos, las autoridades dieron con la camioneta de Alan, que se encontraba abandonada en la comunidad de Villa Cuauhtémoc, en el municipio de Chignahuapan.

Encuentran los cuerpos de tres jóvenes

El Ayuntamiento de Chignahuapan confirmó el hallazgo de los tres jóvenes desaparecidos y comentó que la Fiscalía del Estado de Puebla ya se encuentra en las investigaciones.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, y la FGE llegaron a resguardar las zonas y abrieron la carpeta de investigación para saber qué pasó.

¿Dónde encontraron los cuerpos de los jóvenes y en qué condiciones?

Los cuerpos de las tres víctimas fueron localizados en dos sitios separados por varios kilómetros, en los límites entre Chignahuapan y Zacatlán.

Los cuerpos de Gaby y Reyna Isamar fueron hallados en terrenos sobre el camino a Calapa, cerca del Puente de Los Arcos y del acueducto de la Ex Hacienda Atlamaxac.

El cuerpo de Alan fue localizado a aproximadamente 15 kilómetros de distancia, en un camino rural hacia la comunidad de San Miguel Lastiri.