Ya se metieron cinco veces a su casa y nadie hace nada: Joven denuncia inacción de la Fiscalía de Puebla ante robos

La inseguridad golpeó a una familia en el estado de Puebla y lo que más indigna es que las autoridades no han respondido debidamente. Una joven alzó la voz en redes sociales para visibilizar la pesadilla que vive en su casa, donde delincuentes han entrado hasta cicno veces. A pesar de existir denuncias y pruebas contra ellos, los robos continúan.

Robos desde hace dos años en Puebla

Diana Sol denunció que la casa de sus papás ha sido blanco de ladrones en cinco ocasiones.

La primera vez ocurrió hace casi dos años, lo que obligó a la familia a poner cámaras, alarmas y cerca eléctrica.

A pesar de ello, los delincuentes regresaron en abril y mayo de este año, logrando entrar al domicilio sin importar las protecciones.

La inseguridad no da tregua en la Puebla de Alejandro Armenta



Una joven denuncia cinco robos a su vivienda y asegura que, pese a las medidas ordenadas por la Fiscalía, sigue sin protección



“La policía y la Fiscalía de Puebla no hacen nada”, acusa



📹 Diana Sol pic.twitter.com/PgOOZP7TOA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 29, 2026

Rompen pared para volver a entrar al domicilio

A pesar de reforzar la seguridad, los asaltantes buscaron la forma de entrar otra vez.

En las últimas ocasiones, los sujetos abrieron un boquete rompiendo una pared en el fondo del jardín para entrar a la casa.

La joven dice que se trata de un grupo integrado por tres a cinco personas que operan con total impunidad en la zona.

Un detenido y fotos robadas preocupan a la familia

En una de las veces que entraron, las cámaras alertaron a los dueños y la policía logró detener a uno de los implicados mientras cuatro escapaban.

Entre las cosas que le aseguraron al detenido encontraron fotografías personales y documentos de la afectada y sus hermanas, situación que encendió las alarmas por el nivel de vulnerabilidad en el que quedaron.

Denuncian patrullajes falsos de la policía estatal de Puebla

Diana explicó que después de interponer las denuncias ante la Fiscalía del Estado de Puebla, se acordaron medidas de protección.

Aunque asegura que el apoyo es simulado pues los oficiales solo van a la vivienda a pedir la firma de sus padres para comprobar la visita y se retiran, dejando el sitio sin vigilancia durante el día y la noche.

Acoso en redes tras el robo de sus pertenencias

La situación escaló cuando una cuenta falsa de Facebook la contactó asegurando haber comprado uno de sus relojes inteligentes en un tianguis.

Aunque el dispositivo sigue apagado, a la víctima le preocupa cómo obtuvieron sus datos personales.

Ante la falta de avances en las carpetas de investigación, la joven insiste en la intervención urgente de autoridades.