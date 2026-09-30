¡Alerta en Ciudad Juárez! Lluvias torrenciales desatan caos, calles inundadas y cierres viales
Alerta en Ciudad Juárez por lluvias torrenciales que dejaron calles inundadas y cierres viales; Protección Civil mantiene vigilancia ante próximas tormentas.
Una tormenta registrada la tarde de este martes provocó severas lluvias, inundaciones y afectaciones viales en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde algunos pasos a desnivel, puentes y calles quedaron cerrados ante la acumulación de agua; Protección Civil mantiene una alerta preventiva por la posibilidad de nuevas lluvias durante las próximas horas.
El sistema afectó principalmente sectores cercanos a la Sierra de Juárez y el poniente de la ciudad; aunque la lluvia intensa se concentró durante un periodo breve, las autoridades pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de zonas inundadas, arroyos y vialidades donde el agua represente un riesgo.
La lluvia intensa provocó cierres en distintos puntos
La Dirección General de Protección Civil informó que la tormenta permaneció sobre el municipio entre 20 y 25 minutos, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 15 milímetros y rachas de viento de aproximadamente 40 a 45 kilómetros por hora.
Tras avanzar por sectores del poniente, el sistema comenzó a desplazarse hacia territorio estadounidense; sin embargo, las condiciones meteorológicas todavía podrían generar nuevos periodos de lluvia intermitente en Ciudad Juárez.
En la zona centro, la acumulación de agua también modificó la movilidad de los habitantes. Algunas personas utilizaron carritos de mandado para trasladar a quienes necesitaban cruzar determinadas calles y evitar caminar directamente por las zonas mojadas.
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¡OTRA VEZ LA LLUVIA EN JUÁREZ! 🌧️ Comienzan las precipitaciones en distintos sectores de la ciudad; extrema precauciones si vas a salir.— TV Azteca Ciudad Juárez (@AztecaJrz) September 29, 2026
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Protección Civil mantiene vigilancia por nuevas tormentas
La autoridad municipal señaló que durante las siguientes horas podrían desarrollarse nuevos núcleos de tormenta, algunos de ellos con condiciones que podrían ser severas.
Uno de los sistemas bajo vigilancia se encontraba cerca de Samalayuca y avanzaba hacia el suroriente de Ciudad Juárez; por ello, Protección Civil mantiene el monitoreo de su trayectoria y de cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.
La recomendación para la población es evitar pasos a desnivel, arroyos, zonas inundadas y calles con acumulaciones de agua, especialmente para quienes circulan en automóvil.
¿Hasta cuándo estará vigente la alerta en Ciudad Juárez?
La alerta preventiva permanecerá activa hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 30 de septiembre, mientras continúe la vigilancia sobre el comportamiento de las tormentas.
⚠️ ¡Atención, Ciudad Juárez! Alerta por lluvias.— ProteccionCivil Chih (@CEPC_Chih) September 29, 2026
Si tienes que salir, toma precauciones y evita estas vialidades principales que presentan riesgo de acumulación de agua.
🚗 Utiliza vías alternas y planea tus traslados con tiempo. En caso de emergencia, marca al 911 pic.twitter.com/4gKB6nbPnj