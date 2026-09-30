¡Alerta en Ciudad Juárez! Lluvias torrenciales desatan caos, calles inundadas y cierres viales

Una tormenta registrada la tarde de este martes provocó severas lluvias, inundaciones y afectaciones viales en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde algunos pasos a desnivel, puentes y calles quedaron cerrados ante la acumulación de agua; Protección Civil mantiene una alerta preventiva por la posibilidad de nuevas lluvias durante las próximas horas.

El sistema afectó principalmente sectores cercanos a la Sierra de Juárez y el poniente de la ciudad; aunque la lluvia intensa se concentró durante un periodo breve, las autoridades pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de zonas inundadas, arroyos y vialidades donde el agua represente un riesgo.

La lluvia intensa provocó cierres en distintos puntos

La Dirección General de Protección Civil informó que la tormenta permaneció sobre el municipio entre 20 y 25 minutos, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 15 milímetros y rachas de viento de aproximadamente 40 a 45 kilómetros por hora.

Tras avanzar por sectores del poniente, el sistema comenzó a desplazarse hacia territorio estadounidense; sin embargo, las condiciones meteorológicas todavía podrían generar nuevos periodos de lluvia intermitente en Ciudad Juárez.

En la zona centro, la acumulación de agua también modificó la movilidad de los habitantes. Algunas personas utilizaron carritos de mandado para trasladar a quienes necesitaban cruzar determinadas calles y evitar caminar directamente por las zonas mojadas.

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Protección Civil mantiene vigilancia por nuevas tormentas

La autoridad municipal señaló que durante las siguientes horas podrían desarrollarse nuevos núcleos de tormenta, algunos de ellos con condiciones que podrían ser severas.

Uno de los sistemas bajo vigilancia se encontraba cerca de Samalayuca y avanzaba hacia el suroriente de Ciudad Juárez; por ello, Protección Civil mantiene el monitoreo de su trayectoria y de cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La recomendación para la población es evitar pasos a desnivel, arroyos, zonas inundadas y calles con acumulaciones de agua, especialmente para quienes circulan en automóvil.

¿Hasta cuándo estará vigente la alerta en Ciudad Juárez?

La alerta preventiva permanecerá activa hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 30 de septiembre, mientras continúe la vigilancia sobre el comportamiento de las tormentas.