Otro tren de carga descarrila en Estados Unidos, ahora en Alabama

Otro tren operado por Norfolk Southern se descarrila este jueves 9 de marzo en el condado de Calhoun, Alabama, lo que lo convierte en el tercer descarrilamiento de la compañía en los Estados Unidos desde febrero.

Las imágenes tomadas en el lugar del accidente mostraron varios vagones de tren amontonados en la parte superior de las vías después del accidente. También se vio personal y una grúa cerca del área.

Nathan Youn, un testigo ocular que vive a minutos del área, dijo que fue alertado en las redes sociales sobre el accidente. Cuando llegó allí, ya había muchos trabajadores de recuperación en el lugar.

La Oficina del Sheriff del condado de Calhoun confirmó que unos 30 vagones de tren vacíos se salieron de las vías, no hubo heridos ni amenazas de materiales peligrosos.

BREAKING: Norfolk Southern train derails in Alabama. This is the THIRD Norfolk Southern derailment in about a month.pic.twitter.com/0kCTJpxssO — LeGate (@williamlegate) March 9, 2023

Es el tercer tren de la misma compañía que se descarrila en un mes en Estados Unidos

También el jueves, un comité del Senado de Estados Unidos criticó duramente al operador ferroviario Norfolk Southern y lo presionó para que respaldara las reformas de seguridad después del devastador descarrilamiento del 3 de febrero en East Palestine, Ohio, de un tren de carga que transportaba materiales peligrosos.

Alan Shaw / Dir. Ejecutivo Norfolk Southern:

“Quiero comenzar hoy expresando cuánto lamento el impacto que este descarrilamiento ha tenido en los residentes de Palestina Occidental y las comunidades circundantes. He estado en Palestina Occidental muchas veces durante el último mes. He hablado con los líderes, los dueños de negocios, los funcionarios escolares, el clero y otros en toda la comunidad”.

Desde el descarrilamiento de Ohio que provocó que los automóviles que transportaban cloruro de vinilo tóxico y otros productos químicos peligrosos se derramaran y se incendiaran, Norfolk Southern ha estado bajo presión después de varios descarrilamientos de sus trenes.

Durante una audiencia de tres horas, los senadores de ambos partidos dijeron que el Congreso debe aprobar reformas de seguridad ferroviaria y presionaron al director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, para que respalde las mejoras.

En la audiencia, Shaw se disculpó y se comprometió a mejorar la seguridad y abordar los impactos, incluida la limpieza a fondo del sitio.

Otro tren de carga descarriló en Estados Unidos; es el tercero de la misma compañía en un mes.

Más de 1,704 trenes se descarrilan cada año en Estados Unidos

Los accidentes ferroviarios como este son relativamente comunes en los Estados Unidos, aunque las consecuencias rara vez son tan dramáticas.

La Agencia de Estadísticas de Transporte registra 54 mil 539 descarrilamientos de trenes entre 1990 y 2021, un promedio de 1,704 por año.

Si bien eso puede parecer mucho, la tasa de mortalidad de tales incidentes es baja, con un promedio de solo cuatro muertes por año durante el mismo periodo.