Desastre en Ohio: ¿Cuáles son los riesgos a la salud de los químicos liberados?

El pasado 3 de febrero, Ohio sufrió uno de los desastres ambientales más recordados en la historia reciente de Estados Unidos, pues un tren se descarriló en East Palestine y entre los cincuenta vagones que quedaron dañados, 10 de ellos transportaban gases tóxicos que han sembrado pánico entre los cinco mil habitantes de la comunidad.

Con la intención de prevenir una gran explosión, las autoridades estadounidenses procedieron con la "liberación controlada" de los gases tóxicos al medio ambiente, tanto por aire como por agua; sin embargo, desde entonces los ciudadanos han expresado su preocupación y se complementaron con reportes de presuntos efectos secundarios, como dolores en el pecho, de garganta, tos, vómito y dificultad para respirar.

A pesar de que las autoridades norteamericanas no han detectado niveles altos de contaminación que sean de riesgo para los ciudadanos, muchas personas se preguntan cuáles son los verdaderos peligros a la salud de la liberación de gases tóxicos, entre los que sobresale el cloruro de vinilo, el que más ha generado preocupación.

¿Qué químicos se derramaron en Ohio por el descarrilamiento del tren?

A pesar de que son varios los compuestos vertidos sobre la zona afectada en Ohio, como el benceno, éter monobutílico de etilenglicol, acrilato de etilhexilo, isobutileno y acrilato de butilo, un representante de la empresa de ferrocarriles Norfolk Southern nombró dos químicos como los de principal preocupación: acrilato de butilo y cloruro de vinilo.

¿Qué es el acrilato de butilo?

El acrilato de butilo es un líquido transparente e incloro, pero de olor poderoso y utilizado para hacer plástico y pinturas. De acuerdo con CNN, es posible inhalarlo, ingerirlo y absorverlo a través de la piel, lo que provocaría irritación en los ojos y piel, además de dañar los pulmones y causar dificultad para respirar; sin embargo, no resulta particularmente tóxico para los humanos.

¿Qué es el cloruro de vinilo?

El cloruro de vinilo es un gas incoloro producido industrialmente y que se quema con facilidad. Reconocido por su uso principal, el de la fabricación de tuberías de cloruro de polivinilo, mejor conocido como PVC, además de otros productos, según el Instituto Nacional del Cáncer.

La ingesta de este gas puede provocar mareos, somnolencia y dolor de cabeza, pero lo que preocupa es que se le ha relacionado por provocar un mayor riesgo de padecer cáncer de hígado, además de afectar al cerebro, pulmones y la sangre.

En síntesis, el cloruro de vinilo es el químico más tóxico que se derramó por el descarrilamiento del tren en Ohio, el cual se libera paulatinamente para evitar los riesgos de una explosión.

Inicia la “liberación controlada” de gases tóxicos en Ohio por un accidente|REUTERS

Cloruro de hidrógeno y fosgeno: más riesgos por el desastre de Ohio

El cloruro de vinilo por sí solo es tóxico; sin embargo, tras su derrame se podría descomponer en compuestos que incluyen cloruro de hidrógeno y fosgeno, este último utilizado en la Primera Guerra Mundial como arma química para asfixiar, por lo que también ha generado pánico en muchos ciudadanos.

A corto plazo, estos son los principales riesgos a la salud que siembran preocupación en la población de Ohio; sin embargo, los daños a largo plazo aún no han sido especificados y la zona tendrá que estar en constante monitoreo para mantener el control y limitar los riesgos, los cuales aún son mínimos, de acuerdo con las autoridades estatales,

