Estudio revela que el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y la depresión se relacionan con la genética

Un grupo de científicos realizó el mayor estudio genético hasta la fecha sobre el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), descubriendo que ciertos genes y loci —lugar exacto donde vive ese gen dentro de un cromosoma— predisponen esta condición, un hallazgo que cambia el paradigma médico al confirmar que esta condición es un trastorno poligénico, o sea que tiene una fuerte base biológica y no es solo producto de traumas interpersonales.

Ansiedad, ira, depresión, vulnerabilidad al estrés…



Todas estas facetas forman parte del neuroticismo y pueden medirse clínicamente.



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De hecho, esta investigación reveló que pacientes diagnosticados con TLP, así como sus familias, suelen sufrir otros trastornos de manera simultánea. Esto significa que las personas deben estar atentas a la validación biológica de esta enfermedad, evitar el estigma social y buscar apoyo psiquiátrico profesional si se identifican síntomas o existen antecedentes familiares.

¿Qué reveló el estudio?

Luego de la identificación de 11 loci genómicos y 9 genes de riesgo —que estaban fuertemente asociados al desarrollo TLP— en 12 mil 339 casos confirmados y más de 1 millón de controles, se reveló la conexión con otras enfermedades mentales, generando que trastornos psicológicos como el TLP tenga una predisposición genética fuertemente correlacionada con el Trastorno de Estrés Postraumático, la depresión mayor y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Esta resultado validó una asociación genética con el comportamiento antisocial y el alto riesgo de medidas de suicidio o autolesión, las cuales también se vinculan con enfermedades físicas crónicas como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), inestabilidad profunda en las emociones, relaciones personales y autoimagen, junto con conductas impulsivas graves que suelen aparecer en la adolescencia.

Cabe destacar que, según el escrito, la prevalencia y sesgo afecta a un rango de 0.92% a 1.90% en países occidentales y es diagnosticado en mujeres con mayor frecuencia que en hombres, lo cual podría estar influenciado por un sesgo clínico.

Finalmente, el estudio finalizó recalcando que hoy día el TLP se trata con psicoterapias efectivas, pero no existe un medicamento psicofarmacológico aprobado por la FDA que atienda este padecimiento.