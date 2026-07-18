De acuerdo con la Gaceta Médica Boliviana, que hizo una evaluación de la contaminación microbiológica de la lechuga, recalcó que este tipo de hortalizas de hoja verde fresca se consolida como un transmisor de bacterias como E. coli, Salmonella, Listeria y parásitos como Cyclospora. A diferencias de la carne, cuya carga patógena se erradica mediante la cocción, la lechuga se consume mayoritariamente cruda, dejando que cualquier germen en la planta, sella el destino de la enfermedad, causando en sus cuadros más graves insuficiencia renal o la muerte.

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La diferencia puede ser clave: mientras una #gastroenteritis común desaparece en pocos días, la ciclosporiasis causada por Cyclospora cayetanensis puede prolongarse semanas con episodios intensos y repetitivos.



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Aunque su contaminación puede afectar a la población en general, representa un peligro crítico y potencialmente mortal para los grupos de población más vulnerables como adultos mayores, niños muy pequeños, mujeres embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. Por ello, es indispensable realizar un lavado minucioso de las hojas que emplee desinfectantes adecuados y eficaces o priorizar hortalizas cocinadas.

¿Por qué la lechuga transmite bacterias y parásitos?

Según las investigaciones epidemiológicas y estudios microbiológicos transversales de la Gaceta Médica Boliviana,el uso de aguas de riego contaminadas, abonos agrícolas sin procesar y deficiencias en la higiene personal propician la dispersión de E. Coli, Salmonella y ahora Cyclospora. La resolución después de analizar las muestras de parcelas de producción agrícola, mercados populares y puestos establecidos de venta de comida, demostrando que los gérmenes persisten en todo tipo de entornos.

¿Cómo adquiere la lechuga este tipo de bacterias y parásitos?

Debido a sus características biológicas de cultivo, la lechuga crece directamente sobre la tierra, exponiéndose de forma inmediata a patógenos presentes en el suelo y agua de riego residual. Al momento de la cosecha en el campo, los trabajadores descorazonan o cortan la hortaliza y la planta secreta un látex lechoso natural que atrapa las bacterias y las introduce en su tejido interno; una vez ahí se multiplica debido a sus propios nutrientes.

Por ello es que los tratamientos de limpieza habitual en las plantas procesadoras o en el hogar —a base de cloro— solo lavan la superficie externa, pero los microorganismos protegidos dentro del tejido vegetal se quedan incluso si se usa cloro, por lo que no erradica parásitos como la Cyclospora.

Cabe destacar que la dispersión de bacterias también ocurre por el contacto directo de animales silvestres con los sembradíos, la deshidratación del estiércol para el abono, etc. Asimismo, la venta final en mercados y puestos de comida, también son factores claves debido al lavado de las verduras con agua reutilizada, lo que genera contaminación cruzada.