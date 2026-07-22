Descubrimiento cambia la medicina; neuronas son “multitarea” y podría reparar las fallas del cerebro

Un equipo científico internacional del Instituto Zuckerman de la Universidad de Columbia comprobó que la mayoría de las neuronas son "multitarea", derribando décadas de creencias médicas, un descubrimiento vital para la ciencia que permite comprender cómo funciona el cerebro frente a tareas complejas y abre la puerta médica para corregir daños neurológicos que beneficiará directamente al futuro del tratamiento de la salud mental y neurodegenerativa.

Scientists have long debated whether neurons are jacks of all trades or tend to specialize in one thing. Now @StefanoFusi2 @LorenzoPosani & Liam Paninski present new evidence in @Nature favoring generalist neurons and shedding light on how the brain performs complex tasks.… pic.twitter.com/NsiYHkgDYE — Columbia University's Zuckerman Institute (@ZuckermanBrain) July 15, 2026

Tras su descubrimiento, publicado en la Universidad de Columbia de Nueva York, continuarán los ensayos clínicos que buscarán replicar este estudio en humanos, ya que esta primera fase se llevó a cabo en ratones.

¿Cómo funcionan las neuronas del cerebro?

De acuerdo con el artículo de bioRxiv, se confirmó que las neuronas actúan como "navajas suizas" o generalistas y no como engranajes fijos, como se creía. Hecho que se descubrió analizando la actividad neuronal de las 43 regiones de la corteza cerebral de los roedores, procedimiento llevado a cabo en el Laboratorio Internacional del Cerebro y recientemente publicado en la revista Nature.

Según lo expuesto en el artículo publicado el 15 de julio del año en curso, titulado "Representaciones raramente categóricas y altamente separables a lo largo de la jerarquía cortical", aunque existen neuronas especializadas en áreas visuales, estas son la excepción y no la regla. Ahora, el siguiente paso es la colaboración con el instituto Caltech para investigar cómo este comportamiento generalista se aplica en el cerebro humano según las diferentes exigencias cognitivas, como la atención, memoria, percepción, lenguaje, razonamiento y funciones ejecutivas.

¿Cómo ayudará este nuevo descubrimiento a curar fallas en el cerebro?

Este descubrimiento permitirá corregir daños cerebrales gracias a 3 claves fundamentales:



Nuevos tratamientos en red: neurocientíficos dejarán de estudiar las neuronas de forma aislada para analizar y tratar a las "poblaciones de neuronas" en conjunto, entendiendo cómo se comunican entre sí

neurocientíficos dejarán de estudiar las neuronas de forma aislada para analizar y tratar a las en conjunto, entendiendo cómo se comunican entre sí Flexibilidad ante el daño: como una sola neurona puede procesar múltiples variables a la vez (como forma y color simultáneamente), los científicos podrían encontrar formas de "reentrenar" redes neuronales sanas para que asuman las tareas de las áreas dañadas

como una sola neurona puede procesar múltiples variables a la vez los científicos podrían encontrar formas de redes neuronales sanas para que asuman las tareas de las áreas dañadas Diagnósticos más precisos: el cerebro reutiliza estas representaciones de "alta dimensión" para resolver problemas complejos y ahora permitirá detectar en qué punto de la red de comunicación ocurre el cortocircuito que detona enfermedades neurodegenerativas o cognitivas

Esto quiere decir que, en lugar de buscar reparar un solo "engranaje roto", la medicina del futuro se enfocará en reconectar y estimular a un equipo de neuronas altamente versátiles para que vuelvan a trabajar en conjunto.