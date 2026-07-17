¿Cuántas calorías quemas al jugar futbol? Esto es lo que puedes gastar en un partido

Jugar futbol no solo es una actividad recreativa para convivir con amigos o competir en una cancha, también representa un esfuerzo físico que puede ayudar a gastar una importante cantidad de calorías. La energía que se quema durante un partido depende de factores como la intensidad del juego y el peso de cada persona.

¿Cuántas calorías pierdes por cada partido de futbol que juegas?

De acuerdo con la Secretaría de Salud Publica, durante 30 minutos de juego de futbol se pueden quemar aproximadamente 239 calorías. Si se toma como referencia un partido tradicional de 90 minutos, el gasto energético llegaría a alrededor de 717 calorías.

Sin embargo, esta cifra puede cambiar según las características de cada jugador. Por ejemplo, una persona con un peso aproximado de 80 kilogramos podría gastar cerca de 882 calorías durante un partido, debido a que el cuerpo requiere más energía para mantener la actividad física.

¿Alguna vez te has preguntado cuántas calorías quemas al jugar fut? 🤔⚽ ¡Aquí te compartimos un aproximado! 🤩



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Además de favorecer la quema de calorías, practicar futbol implica correr, acelerar, cambiar de dirección y mantener la coordinación, movimientos que ayudan a trabajar distintos grupos musculares y mejorar la condición física.

Aunque el gasto calórico puede variar entre personas, una “cascarita” o partido completo puede convertirse en una buena forma de mantenerse activo mientras se disfruta del deporte.