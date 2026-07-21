Día Mundial de la Hepatitis; 7 de cada 10 tienen el virus y no lo saben; síntomas y estados con más contagios

En el marco del Día Mundial de la Hepatitis —a conmemorarse este 28 de julio—, las autoridades de salud alertan sobre la alta prevalencia de esta infección silenciosa en México, donde el 70% de las personas contagiadas a nivel mundial desconocen que portan el virus, incrementando el riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado crónico.

Hablar de hepatitis C es ayudar a derribar mitos, reducir el estigma y promover el acceso a la información. Una sociedad informada está mejor preparada para prevenir, detectar y tratar esta enfermedad.#HepatitisC pic.twitter.com/3YDeihZ8bb — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) July 21, 2026

Este virus impacta a la población general en México, registrándose 24 mil casos anuales de los tipos A, B y C, según el Gobierno del Estado de México (Edomex).

Tipos de hepatitis

El virus tipo A se presenta con mayor frecuencia en niños de 5 a 9 años, mientras que el tipo B afecta principalmente a adultos de 25 a 44 años. Geográficamente, el 70% de los casos nacionales se concentran en cinco entidades:



Ciudad de México (CDMX)

Jalisco

Nuevo León

Edomex

Baja California Norte

Conocer qué es la hepatitis C y por qué es importante detectarla a tiempo puede contribuir a una mejor calidad de vida para miles de personas.#HepatitisC pic.twitter.com/23wlwdOEro — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) July 15, 2026

¿Qué se debe saber sobre la hepatitis?

Las autoridades sanitarias recalcaron que la población debe saber sobre las vías de contagio, que son en alimentos, vías sanguíneas y sexual; identificar sus síntomas, como la piel amarilla u orina oscura; y finalmente acudir a las unidades médicas públicas para completar esquemas de vacunación o solicitar el esquema terapéutico gratuito contra la hepatitis C.

Hepatitis en México y su tratamiento

México se ubica en el 2º lugar de la región con más casos de hepatitis, sumando un estimado de 1.6 millones de personas infectadas en la actualidad, sin embargo, el sistema de salud ofrece sin costo un esquema terapéutico con una tasa del 98% de efectividad, que consiste en tomar una tableta al día durante 12 semanas, apto para los seis genotipos del virus.

Asimismo, la vacuna contra la hepatitis B está integrada en el calendario infantil de forma eficaz desde 1985, donde la OMS recomienda aplicarla en las primeras 24 horas del recién nacido. Por su parte, la vacuna contra la hepatitis A se administra de forma específica en guarderías públicas y en comunidades afectadas por desastres naturales debido al riesgo de agua contaminada.

¿Cómo se contagia la hepatitis?

Diferencias críticas en el contagio:



Vía fecal-oral (Tipos A y E): el virus se adquiere por ingerir agua o alimentos contaminados; se replica en el intestino y pasa al hígado provocando inflamación general que suele resolverse de forma natural

el virus se adquiere por ingerir agua o alimentos contaminados; se replica en el intestino y pasa al hígado provocando inflamación general que suele resolverse de forma natural Vía sanguínea, sexual o perinatal (Tipos B, C y D): el virus entra directo al torrente sanguíneo infectando las células hepáticas (hepatocitos), lo que puede destruir el órgano y evolucionar a hepatitis crónica, cirrosis o cáncer. El tipo D solo infecta a quienes ya padecen el tipo B

Recomendaciones clave para evitar el contagio en verano:

