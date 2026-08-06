Este es el misterio del Sol que descifraron con un telescopio en Hawái: explica las tormentas solares que afectan a la Tierra

Un equipo internacional de astrofísicos del Observatorio Solar Nacional de EU (NSF NSO), el Observatorio de Gran Altitud (NCAR HAO) y el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS) de Alemania logró captar por primera vez vórtices creados por la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la fotosfera o superficie del Sol.

El hallazgo científico, publicado este 5 de agosto de 2026 en la revista Nature, usó el Telescopio Solar Daniel K. Inouye, que está cerca de la cima del volcán Haleakalā en Maui, Hawái. Observaron diminutos remolinos de plasma que actúan como un motor cotidiano para trenzar las líneas de energía magnética que emiten las erupciones solares.

La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz es un fenómeno de la dinámica de fluidos que ocurre cuando dos capas adyacentes de gas o líquido se desplazan a diferentes velocidades, generando ondulaciones en forma de olas del océano que se rizan en espiral. Aunque esta interacción física se ha documentado en las nubes de la Tierra y en las atmósferas gigantes de Júpiter y Saturno, no se había comprobado que estuviera en el plasma de la superficie del Sol.

Los datos recabados por el Telescopio Solar Inouye demostraron que el burbujeo de la fotosfera interactúa de forma constante con los campos magnéticos, desencadenando fricciones donde se forman estructuras giratorias de entre 50 y 65 kilómetros de ancho.

☀️ Scientists using the @NSF Inouye Solar Telescope have made a major breakthrough in solar physics, discovering Kelvin-Helmholtz instability on the Sun's surface—a finding that could help explain explosive solar activity and other solar phenomena: https://t.co/GHDS3B7UXT pic.twitter.com/yJhD4KecVY — National Solar Observatory (@NatSolarObs) August 5, 2026

Así se acumula energía para las tormentas electromagnéticas

El descubrimiento de estas estructuras en la Fundación Nacional de Ciencias de EU resuelve un enigma sobre el origen del "trenzado magnético". Según la física moderna, las líneas del campo magnético solar se retuercen y enredan como una trenza de cabello, acumulando tensión electromagnética hasta que colapsan en un proceso de reconexión magnética. Esta liberación repentina de tensión libera ráfagas de radiación conocidas como llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, eventos de clima espacial capaces de impactar los satélites en órbita, dañar las redes eléctricas de la Tierra, alterar el GPS y paralizar los sistemas de telecomunicaciones globales.

Los investigadores concluyeron que los vórtices creados por la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz se forman continuamente en los bordes de todas las regiones magnéticas activas de la fotosfera. Al girar sin descanso, estos micro-remolinos funcionan como el engranaje primario que retuerce las líneas de fuerza, aportando la energía libre necesaria para encender desde nano-llamaradas de baja intensidad hasta tormentas solares masivas dirigidas hacia el espacio interplanetario.

También permite analizar el calentamiento de la corona solar

La observación experimental realizada en Hawái se validó mediante simulaciones informáticas creadas por el código astrofísico MURaM, desarrollado entre la Universidad de Chicago y el Instituto Max Planck. La concordancia casi perfecta entre las imágenes sintéticas y las capturas reales del Telescopio Solar Inouye permitió confirmar que la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz mezcla el plasma de forma acelerada, resolviendo la incógnita de por qué el Sol disipa su flujo magnético en ciclos cortos de apenas 11 años.

Asimismo, los científicos del Observatorio Solar Nacional de EU señalaron que este mecanismo de mezcla constante aporta una pieza clave para comprender el misterio del calentamiento coronal, respondiendo a la pregunta de por qué la atmósfera exterior de las estrellas alcanza temperaturas de millones de grados mientras la superficie se mantiene mucho más fría. En las siguientes fases del proyecto, la comunidad astronómica utilizará modelos automatizados de procesamiento de datos para cuantificar con precisión el volumen total de energía térmica que estos vórtices transportan hacia las capas superiores de la atmósfera solar.