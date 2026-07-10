El amanecer que no te puedes perder; la fecha y hora en la que puede ver la alineación de l Luna, Marte, Saturno y Urano

¡Voltea a ver la alineación en el cielo! Un espectáculo astronómico iluminará las primeras horas del día. La Luna menguante se acercará visualmente a Marte y Saturno, mientras que Urano también formará parte de esta reunión planetaria, pero será más complicado verlo debido a su bajo brillo. Te contamos cuándo ocurrirá, a qué hora mirar el cielo.

¿Cuándo y a qué hora ver la alineación de planetas de julio?

Durante las primeras horas del día 11 y 12 de julio, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico con la presencia de la Luna, Marte, Saturno y Urano en una misma zona del firmamento.

Prepara tu despertador por qué para observar esta magnifica alineación, será necesario dirigir la mirada hacia el cielo del este antes del amanecer.

La Luna en fase menguante funcionará como una guía para localizar a Marte, que aparecerá como un pequeño punto de luz con tonalidades rojizas.

Cerca de ella también podrás ver a Saturno, un planeta con un brillo mayor y más fácil de distinguir a simple vista.

Mira hacia el cielo del este antes del amanecer del 11 y 12 de julio para encontrar a la Luna menguante cerca de Marte y Saturno. Urano también estará en esta misma zona del cielo, pero será mucho más tenue.



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Urano también formará parte de esta alineacipon, aunque su brillo será mucho más tenue, por lo que para apreciarlo será necesario contar con binoculares o un telescopio.

La presencia de la Luna ayudará a ubicar esta región del cielo y permitirá disfrutar de un panorama en elq ue varios cuerpos celestes coincidirán durante la madrugada.

Los especialistas recomiendan buscar un sitio con poca contaminación lumínica y con una vista despejada hacia el horizonte este para tener mejores posibilidades de observar este encuentro astronómico.

Estos son los eventos astronómicos habrá durante julio 2026

La agenda astronómica para julio 2026 incluyen las conjunciones de la Luna con Marte y Venus, además de la visibilidad de Venus, Marte y Júpiter.

