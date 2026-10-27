ENTREVISTA EXCLUSIVA: Desde el Altiplano, Manuel Roberto Farías Laguna rompe el silencio sobre la red de huachicol fiscal

Recluido en el Penal del Altiplano desde septiembre de 2025, Manuel Roberto Farías Laguna rompió el silencio en entrevista exclusiva con Manuel López San Martín, para acusar que su detención busca “desviar la atención de los verdaderos culpables” del huachicol fiscal.

El exmilitar afirmó que la narrativa oficial que responsabiliza a dos marinos es inverosímil frente a la red que corrompió a Aduanas, Pemex y la Guardia Nacional, señalando que la acusación en su contra responde a su parentesco político con el anterior secretario de Marina.

Durante el diálogo, Farías Laguna sostuvo que dentro de la propia investigación “existen suficientes evidencias y menciones de los reales involucrados”, confirmando que en el expediente figuran los nombres de Andy López Beltrán y Adán Augusto López.

El procesado recriminó la inacción de las autoridades al declarar que “a la Fiscalía no le interesa investigar ni acercarse a la realidad de los hechos”, a pesar de que las pruebas sobre los verdaderos operadores ya son del dominio público.

Finalmente, el exelemento naval acusó a las instituciones de encubrir a los verdaderos mandos con responsabilidad operativa en los puertos. Farías Laguna exigió que la Fiscalía cite a declarar a los administradores de la Asipona y la Aduana en Tampico durante el periodo del tráfico ilegal de combustible, asegurando que las carpetas de investigación han evitado deliberadamente señalar a las autoridades que permitieron el fraude millonario.

