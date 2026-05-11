Roberto Farías Laguna envía carta y asegura que no hay pruebas en su contra por huachicol fiscal

Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta al Gobierno Federal para decir que presuntamente no hay pruebas que acrediten su culpabilidad en la introducción ilegal de combustible a México.

El sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y quien fuera uno de los mandos de la Armada de México, afirmó en el texto de dos hojas que es inocente y que hay violaciones al debido proceso, pues no ha tenido un acceso completo a la carpeta de investigación.

“Se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia”, escribió.

En la carta, también aseveró que fue vinculado a proceso bajo un entorno de presión mediática y silencio institucional. “No se cumple ni en lo mínimo con el que tenga que haber pruebas contundentes ni documentos con base a la legislación que demuestren la culpabilidad”, escribió.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una quinta carta al Gobierno federal asegurando que es inocente y que no existen pruebas en su contra por el presunto ingreso ilegal de combustible a México.



Denuncia violaciones al debido proceso, presión mediática y silencio… pic.twitter.com/roTq4Ic2Kb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

Según los abogados del contraalmirante, se trata de la quinta carta que envía al Gobierno de México para solicitar su intervención y no ha tenido respuesta.

En la carta de Manuel Roberto Farías Laguna, también se puede leer que pidió que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Secretaría de Marina, le “proporcionen la información solicitada como derecho de defensa”.

Manuel Roberto Farías Laguna ya había denunciado presunta obstrucción a su defensa

En una carta previa, fechada el 13 de abril de 2026, el exmando naval dijo que existía una obstrucción sistemática de su derecho a una legítima defensa, por el caso de huachicol fiscal con el que se le vincula.

Según Farías Laguna, desde el 7 de noviembre ha pedido diligencias de investigación, pero le han bloqueado el acceso a registros. El argumento de la Marina es que es información reservada que pondría en riesgo la seguridad nacional si fuera compartida.

🔴 Desde la cárcel, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna pide ayuda a Sheinbaum



El sobrino de Ojeda, señalado en el caso huachicol fiscal, solicita intervención directa



Afirma llevar meses sin acceso a información para su defensa



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“Soy el más interesado en aclarar estos hechos y en demostrar la verdad, pero con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información solo vulnera los derechos humanos y el debido proceso”, indicó en ese momento.

Farías Laguna permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la medida de prisión preventiva justificada.