Fecha y hora exactas del Desfile de Alebrijes Monumentales en CDMX; ¿cuál será la ruta?

Figuras fantásticas de grandes dimensiones volverán a recorrer las calles de la Ciudad de México en octubre, como parte de una de las actividades dedicadas al arte popular que cada año reúne a creadores y público en la capital. Se trata del Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales, que en 2026 llegará a su edición número 18.

La celebración, organizada por el Museo de Arte Popular (MAP), tendrá como escenario el Centro Histórico y Paseo de la Reforma. Además del recorrido por las calles, las piezas permanecerán expuestas durante varias semanas, por lo que el evento no se limitará al día del desfile.

¿Cuándo será el Desfile de Alebrijes Monumentales en CDMX?

¡Atención! La edición 18 del Desfile de Alebrijes Monumentales se realizará el sábado 17 de octubre de 2026. El inicio está programado para las 12:00 horas, cuando las figuras partirán del Zócalo capitalino para comenzar su recorrido.

Los alebrijes son reconocidos por sus diseños imaginativos, sus formas extraordinarias y sus combinaciones de colores. En este concurso, las creaciones monumentales llevan el trabajo de los artistas populares a las calles, donde pueden ser observadas por quienes siguen el trayecto.

¡El color, la magia y las criaturas fantásticas vuelven a tomar la Ciudad de México! 🐲✨ Llega el 18º Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales del @map_mexico . Ven a disfrutar en familia del talento y el arte de nuestros creadores populares que llenarán las calles de la capital con espectaculares figuras monumentales. 🗓 Sábado 17 de octubre de 2026 🕦 12:00 horas 📍 Inicia en el Zócalo, pasando por 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Columna del Ángel de la Independencia. 💡¿No podrás ir al desfile? Visita la Exhibición Pública en Paseo de la Reforma (entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz) del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026. ¡Te esperamos para celebrar juntos nuestras tradiciones e imaginación sin límites! #AlebrijesCDMX #DesfileDeAlebrijes #MAPCDMX — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 13, 2026

¿Por dónde pasará el desfile de alebrijes?

El recorrido atravesará algunas de las vialidades más conocidas del centro de la capital y continuará hacia Paseo de la Reforma. La ruta anunciada contempla el siguiente trayecto:



Zócalo de la Ciudad de México.

Calle 5 de Mayo.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma.

Columna del Ángel de la Independencia, donde concluirá el recorrido.

El trayecto conectará el primer cuadro de la ciudad con uno de los corredores más representativos de la capital. Quienes tengan previsto circular por estas zonas el sábado deberán considerar el desarrollo del evento al organizar sus traslados.

Los alebrijes seguirán en Reforma después del recorrido

El desfile será el punto de partida de una exhibición pública que permitirá ver las figuras durante más tiempo. Según la información difundida por el Museo de Arte Popular, las piezas permanecerán en Paseo de la Reforma del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.