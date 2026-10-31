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Las mejores imágenes del Desfile de Día de Muertos 2026
Más de un 1.5 millones de personas acudieron a disfrutar del colorido y ya tradicional desfile con motivo del Día de Muertos, que culminó en el Zócalo.
Reuters |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Reuters |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
La edición 2026 del desfile con motivo del Día de Muertos reunió a más de 1.6 millones de personas, de acuerdo con el gobierno capitalino.
Con una participación de 12 carros alegóricos, los asistentes pudieron ver la creatividad que inspira el Día de Muertos.
También participaron 14 comparsas ciudadanas que partieron desde la Diana la Cazadora, en el Paseo de la Reforma, y culminaron con el Zócalo de la CDMX.
Tanto los participantes de este colorido desfile como los asistentes acudieron ataviados de sombreros y vestidos para emular a la catrina. El color naranja, propio de la flor de cempasúchil, inundó Paseo de la Reforma.
Este desfile cumple una década de realizarse, pues se inspiró en la película de James Bond, estrenada en 2015.
Reuters |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Reuters |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Hakbar Juárez / ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |
Hakbar Juárez/ADN Noticias |