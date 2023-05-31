El alpinista nepalí y guía de trekking del Everest, Tenzi Sherpa, dijo que retiró alrededor de 200 kilogramos de basura que quedaba en un campamento en la montaña más alta del mundo, el monte Everest.

En una serie de publicaciones en las redes sociales, Tenzi Sherpa destacó la cantidad de basura que quedó en la cuarta estación del campamento llamada South Col, que incluyó sacos de dormir, zapatos y cucharas.

“Quizá 200 kilos hemos bajado al campo dos, y esta vez al campo base pero es mucho... mil kilos, más de mil kilos. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo”., aseguró el guía.

Tenzi Sherpa / Guía Monte Everest:

“Muchas empresas dejan sacos de dormir, zapatos y bolsos, pastilleros, cucharas. Un montón de cosas”.

Tenzi Sherpa cree que los escaladores no deberían visitar el monte Everest si no quieren llevarse su basura con ellos.

Escribiendo en Instagram, habló de su tristeza al ver tiendas de campaña desechadas en la montaña, alegando que la gente a menudo deja esas pertenencias para tener menos peso al ascender.

"Me gustaría solicitar al gobierno que castigue a las empresas que dejan su basura en la montaña, es un gran problema que todos enfrentamos", agregó Tenzi Sherpa en la publicación de las redes sociales.

Es obligatorio que los escaladores traigan sus desechos de la montaña y reclamen un depósito de basura de $ 4,000 del gobierno. Pero los organizadores de la expedición y los funcionarios de excursiones dijeron que monitorear los campamentos a casi 8 mil metros (26.246 pies) de altura es difícil e ineficaz.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m). It's high time we address this issue with urgency and commitment. Let's demand stricter regulations, enforcement of clean climbing practices, and effective waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk — Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023

Más de 13 toneladas de basura se han recolectado del Monte Everest en lo que va del año

Las autoridades recolectaron este año 13 toneladas de basura del monte Everest y del cercano pico Lhotse como parte de una campaña para mantener limpias las montañas.

"Tal vez se trata de la altitud, y la gente que sube y baja, debe estar cansada todo el tiempo, así que no quieren recoger todas las cosas", se quejó el guía.

"Si no quieres recoger tu basura, no vengas a la montaña. Solo deja tu basura en tu casa, no en la montaña”, fue otro de los comentarios que posteó Tenzi Sherpa en redes sociales.

El alpinismo genera grandes ingresos para Nepal, que emitió un récord de 478 permisos para el monte Everest en esta temporada de marzo a mayo, cada uno con un costo de $11,000.

Mientras cientos de personas escalaron la montaña esta temporada, 12 de ellas han muerto y cinco están desaparecidas en sus laderas.