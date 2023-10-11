Design House celebra lo más destacado del interiorismo y la arquitectura

En el marco del Design Week México 2023, fue presentado Design House, uno de los proyectos principales, el cual consistió en la transformación de una casa que pasó de estar en el abandono a ser intervenida por 24 despachos de diseño e interiorismo para convertirla en una auténtica galería habitable.

Durante la presentación, la Presidenta del Consejo de México Territorio Creativo Design Week Mexico, María Laura Medina de Salinas, expresó su emoción y reconoció el trabajo de todos los participantes.

Fluye una energía muy bonita, una energía, una vibra padrísima de una vena creativa, de una vena de mucha pasión. Si vemos el antes y el ahora, pues no puedes dar crédito qué había antes y cómo se llenó de magia cada rincón de la casa.

Son 24 despachos de diseño que convirtieron una casa abandonada en una auténtica galería habitable. Así es #DesignHouse, uno de los proyectos principales de #DesignWeekMéxico2023



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María Laura Medina de Salinas celebró la creatividad de diseñadores emergentes

La Presidenta de México Territorio Creativo y Design Week México, recorrió cada espacio de esta casa que ahora es una auténtica obra de diseñador, no sin antes destacar el talento de jóvenes interioristas y arquitectos que vertieron su creatividad en cada rincón.

Inspira la creatividad, inspira vida, me parecieron todos los diseñadores pues más nuevos, emergentes, los más jóvenes demasiado creativos. Vengo con el alma llena de felicidad y con el ojo bueno, sorprendido de la belleza qué hay en cada detalle.

Design House pretende inspirar a nuevas generaciones de interioristas y arquitectos

Desde el jardín de entrada, pasando por los patios, el recibidor, la sala, el comedor, la cocina y las habitaciones. Design House es un derroche de creatividad que demuestra que el diseño está en todos los aspectos de nuestras vidas.

“Creo que esto es fuente de trabajo, genera riqueza para nuestro país e invita a las nuevas generaciones a tener esperanza y a seguir trabajando para hacer cosas hechas en México”, comentó por su parte Emilio Cabrero, Director de Design Week Mexico.

¿Dónde y cuándo disfrutar del Design Week Mexico 2023?

Este 10 de octubre arrancó Design Week Mexico 2023, el cual está cumpliendo 15 años de existencia, en esta ocasión con Francia y Querétaro como el país y el estado invitados.

Se llevará a cabo del 10 de octubre al 5 de noviembre e incluye sus otros dos eventos estrella: Visión y Tradición en el Museo Nacional de Antropología, e Inédito, en Espacio CDMX en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.