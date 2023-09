Reinauguran escuela destruida por el huracán “Agatha” en Copalita, Oaxaca

En mayo de 2022, el huracán "Agatha” destruyó la escuela primaria de Barra de Copalita, en la Costa de Oaxaca. Catorce meses después,el Centro Educativo de esta pequeña comunidad vuelve a estar de pie, gracias a la iniciativa de María Laura Medina de Salinas.

En cuestión de minutos, la vida de los habitantes de Barra de Copalita cambió para siempre cuando el huracán “Agatha” llegó aquel 30 de mayo; sin embargo, tras éste fenómeno natural la escuela de la comunidad está más equipada que nunca.

La señora Medina de Salinas encabezó la ceremonia de reinauguración del Centro Escolar en compañía de sus hijos Mariano Mateo, Cristóbal Patricio y Ricardo Emilio Salinas Medina.

La señora María Laura Medina de Salinas fue la primera en extenderle una mano a los habitantes de Copalita

En menos de 24 horas “Ágatha” arrasó con casa, animales, caminos y la escuela de la comunidad, dejando al menos 10 muertos y cuantiosos daños materiales.

“Nos quedamos sin nada, las aulas estaban 40 centímetros de hundidas. No quedaron muebles, no quedaron computadoras, no quedó absolutamente nada”, recuerda el profesor Carlos López, Director del Centro Escolar Copalita.

En cuestión de días, la señora María Laura Medina de Salinas encabezó una colecta en el Colegio Humanitree; dos semanas después, dos camiones cargados de víveres, ropa y enseres llegaron a Copalita para ayudar a los damnificados.

La comunidad de Barra de Copalita, #Oaxaca, fue arrasada por el #huracán "Agatha" el 30 de mayo de 2022.



Pero gracias a la iniciativa y generosidad de @MLMSalinas, el pueblo logró levantarse y este fin de semana reinauguró su escuela primaria.@HumanitreeMx pic.twitter.com/lqLVhtgNHV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2023

La señora María Laura continuó ayudando a la comunidad

Pero no fue la única ayuda que recibió la comunidad, como nos cuenta el profesor Carlos López, quien afirma que el paso del huracán les cambió la vida.

“Yo digo que Ágatha fue nuestro enviado divino para atraer a las personas idóneas, especialmente con la señora María Laura, que nos sorprendió con su visita días posteriores al desastre. Vino y estuvo con nosotros, platicamos. Me dijo ‘profesor, te voy a ayudar con todo. Vamos a transformar esto’.”

“Espero que de esta escuela salgan muchas mentes brillantes": María Laura Medina de Salinas

Fueron 14 meses de trabajos de limpieza, reconstrucción y equipamiento; finalmente, este fin de semana fue reinaugurado el nuevo Centro Escolar Copalita.

Durante la ceremonia y el corte de listón fueron encabezados por María Laura Medina de Salinas, quien no perdió la oportunidad de saludar a alumnos, profesores y padres de familia.

“Me siento sumamente conmovida por poder ver el cambio y espero que de esta escuela salgan muchas mentes brillantes, pero también corazones muy valientes”, expresó María Laura Medina de Salinas.

Al resaltar que el ambiente de aprendizaje es muy importante en la escuela, la maestra Teresa Sosa también agradeció de corazón “que nos hayan brindado este proyecto y que lo hayan terminado”.

¿Ustedes como celebraron el grito? Nosotros inauguramos la escuela primaria en Copalita, OAXACA… creímos que no había mejor fecha para decirle a los niños que son libres de pensar y hacer lo que prefieran!!!



Gracias a mi esposa @MLMSalinas por sus esfuerzos en mejorar la vida… pic.twitter.com/vc7fTS48dG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 16, 2023

Habitantes de Copalita mostraron su agradecimiento durante la reapertura del Centro Escolar Copalita

Por último, el director Carlos López afirmó que la reconstrucción de la escuela va a tener muchos resultados positivos, tanto para los alumnos como para los maestros, y aseguró que ahora ellos pondrán de su parte para trabajar y seguir adelante.

“Gracias familia Salinas, señor Ricardo, señora María Laura, Colegio Humanitree. Gracias por todo este apoyo brindado, en nombre de los papás, en nombre de los niños, por todo lo que nos han brindado.Viviremos eternamente agradecidos con ustedes”, concluyó.

El agradecimiento se hizo evidente, cuando María Laura fue despedida en medio de porras y aplausos por parte de la comunidad escolar.