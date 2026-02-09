Designan a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como nueva presidenta de Tequila, Jalisco

Este domingo 8 de febrero de 2026, el municipio de Tequila, Jalisco , inició una nueva etapa administrativa con la designación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como su nueva presidenta municipal interina.

Rodríguez, quien se desempeñaba como regidora de Salud y Participación Ciudadana, tomó protesta tras una votación dividida en el Cabildo que terminó con 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

El #alcalde de #Tequila, Diego "N", y tres funcionarios del Ayuntamiento fueron arrestados por extorsión a empresas tequileras y desvío de recursos.



Una de las empresas afectadas denunció cobros indebidos por 60 millones de pesos. Las autoridades también vinculan a los detenidos… pic.twitter.com/sqpZOf2A5t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Votaciones para designar a la nueva presidenta de Tequila

La sesión extraordinaria de este domingo no fue un trámite sencillo. Aunque Lorena Marisol Rodríguez logró la mayoría necesaria para asumir el cargo, algunas regidoras dentro del Cabildo dejaron clara su postura. Con tres votos en contra, regidoras como Crisol Bañuelos y Evelin Sarahí Castañeda manifestaron su desconfianza.

Antes de votar, la regidora Castañeda lanzó un mensaje contundente a sus compañeros, recordándoles que tenían la oportunidad de cambiar el rumbo del municipio y pidiendo directamente: "No le vuelvan a fallar a Tequila".

De regidora de salud a la silla presidencial

Lorena Marisol Rodríguez llega al puesto tras haber encabezado la Comisión de Participación Ciudadana, Salud e Higiene. Su perfil, enfocado anteriormente en el combate a las adicciones y la atención social, ahora deberá dar un giro total para administrar un municipio que se encuentra bajo la lupa nacional.

Al tomar protesta frente a los regidores, la nueva presidenta interina asume el compromiso de dar estabilidad a un gobierno municipal que fue sacudido por las acusaciones de corrupción de su antecesor.

La FGR acusa al exalcalde de Tequila, Diego "N", de presuntos vínculos con el CJNG y de encabezar una red de extorsión y secuestro.



De acuerdo con el expediente, habría pactado pagos anuales por 40 millones de pesos al crimen organizado.



El exedil enfrenta cargos por… pic.twitter.com/LqTZrxLjC5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2026

La caída del expresidente de Tequila

El cambio de mando fue obligado por la captura de Diego “N” , quien fue detenido como parte de la continuación de la "Operación Enjambre". Según detalló Omar García Harfuch , secretario de Seguridad Ciudadana, el exalcalde es investigado por manejar esquemas de extorsión que afectaban directamente a la industria más importante de la región: las casas tequileras.

Las denuncias ciudadanas fueron clave para que las autoridades federales lograran su aprehensión, señalando también una posible relación con células delictivas de alto impacto.

Tequila bajo la vigilancia de las autoridades federales

La presencia de fuerzas federales en Tequila ha aumentado tras confirmarse que el crimen organizado intentó infiltrarse en las finanzas de los ayuntamientos mediante el cobro de cuotas a empresarios.

La nueva presidenta, Rodríguez Rivera, tendrá el reto de colaborar con la Secretaría de Seguridad para garantizar que la tranquilidad regrese a las calles del "Pueblo Mágico".

⚠️Cae el alcalde de #Tequila, #Jalisco, y parte de su gabinete.



🔴 Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó la captura de Diego “N”, tras diversas denuncias ciudadanas.



Esta detención no fue aislada; también fueron capturados los directores de Seguridad… pic.twitter.com/D7zmhxDEDh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Tequila y la recuperación de la confianza ciudadana

Tras la toma de protesta, el ambiente en Tequila sigue siendo de incertidumbre. La tarea principal de la nueva administración será demostrar que puede gobernar con transparencia y alejarse de las prácticas de la gestión anterior.

Con el respaldo de seis regidores, Lorena Marisol Rodríguez inicia un periodo de prueba donde cada decisión será observada de cerca tanto por los habitantes del municipio como por el gobierno estatal y federal, buscando que el nombre de Tequila vuelva a ser noticia por su cultura y no por sus conflictos políticos.