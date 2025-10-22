Pese a asesinatos diarios, Omar García Harfuch defiende estrategia de seguridad en comparecencia en el Senado

Este miércoles 22 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó su comparecencia en el Senado de la República; sin embargo, al ser cuestionado sobre si el país se está viendo rebasado por asesinatos recientes como el empresario Bernardo Bravo o el abogado David Cohen en la capital, defendió la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre el asesinato de Bernardo Bravo?

García Harfuch fue cuestionado sobre si la estrategia de seguridad había sido “rebasada” tras el reciente homicidio del líder citricultor de Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez. El secretario descartó categóricamente esta posibilidad y se apoyó en datos estadísticos para validar el plan gubernamental.

“Cuando nosotros presentamos los avances en la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, no estamos diciendo que ya no haya delitos o que no sucedan hechos lamentables como suceden en varios estados de la república,” aclaró García Harfuch.

Previo a su comparecencia en el #Senado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch fue cuestionado sobre si está rebasada la estrategia de #Seguridad, tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en #Michoacán, esto fue lo que respondió.



Vía:… pic.twitter.com/26uzEaX0ho — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

Finalmente, respecto a su pronóstico sobre la pacificación del país, el secretario de Seguridad se mostró optimista sobre el avance logrado en el primer año de la administración.

“Nosotros vamos a avanzar cada año en la pacificación del país y este, que es el primer año de la administración, estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos,” concluyó García Harfuch.

Omar García Harfuch reconoce que hay muchos delitos que continúan sucediendo

Pese a defender la estrategia de Seguridad, García Harfuch reconoció que todavía hay mucho trabajo por hacer:

“Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de los productores de limones en Michoacán o los agentes heridos de Investigación en Acapulco o los homicidios a empresarios; sin embargo, nuestro trabajo es medible, que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto (...)", dijo.

Por otro lado, el senador del PAN, Agustín Dorantes, propuso a García Harfuch, fortalecer la estrategia contra el crimen organizado mediante cuatro acciones:

