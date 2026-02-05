Operación Enjambre: Detienen a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, quedó detenido por las autoridades federales, derivado de denuncias ciudadanas, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

El funcionario detalló que esta aprehensión ocurrió en Jalisco, en seguimiento a la Operación Enjambre , que terminó con la captura de al menos tres presidentes municipales del Estado de México.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Golpe al Ayuntamiento: Detienen al alcalde de Tequila y tres directores clave

Además del presidente municipal de Tequila , otros tres servidores también quedaron detenidos: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

El escándalo del Museo: Cuando el alcalde convirtió la cultura en su residencia

El presidente municipal de Tequila está envuelto en escándalos por usar un museo como oficinas, por presunta extorsión y hasta por quedarse sin dinero para pagar aguinaldos.

En junio de 2025, el Museo Nacional del Tequila fue ocupado como oficinas del ayuntamiento, sin haber seguido el procedimiento adecuado ni consultado con dependencias del estado ni federales. Incluso había obras ilegales para montar oficinas y hasta la residencia del alcalde.

Tras ello, la Fiscalía General de la República (FGR) acudió a asegurar el inmueble y colocó sellos en las entradas, pero varios de ellos desaparecieron el 20 de junio de 2025, de acuerdo con imágenes de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captadas en el lugar.

Quiebra en Tequila: Los aguinaldos que tuvo que pagar el Gobierno del Estado

Además, apenas en diciembre del 2025, el gobierno de tequila pidió un adelanto del presupuesto de 2026 al gobierno del estado, ya que no contaba con recursos para su funcionamiento y ni para pagar los aguinaldos del personal gubernamental.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, incluso refirió que bancos privados le negaron créditos al ayuntamiento de Tequila, el cual fue rechazado debido al mal historial crediticio.

El gobierno del estado de Jalisco entregó 19 millones de pesos con el fin de que los trabajadores del municipio de Tequila no resultaran afectados en sus percepciones de fin de año.

También, diversos empresarios locales señalaron a Diego “N” como responsable de extorsión a empresas. En diciembre de 2025, hasta 10 patrullas de la policía municipal fueron usadas para cerrar las entradas de una empresa tequilera.

