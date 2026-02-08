El expediente habla: Así operó Diego ‘N’, exalcalde de Tequila acusado de pactar con el CJNG

La Fiscalía General de la República sostiene que el entonces exalcalde de Tequila, Diego “N”, habría construido un pacto criminal con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para gobernar el municipio bajo un esquema de extorsión y secuestro sistemático ; la acusación apunta a un acuerdo millonario que colocó al poder político al servicio del crimen organizado .

Así operaba la red de extorsión ligada al exalcalde de Tequila

De acuerdo con el expediente federal, el exalcalde de Tequila, Diego “N”, se habría comprometido a entregar 40 millones de pesos anuales al CJNG.

Para reunir ese dinero, presuntamente ordenó la operación de una red de extorsión que alcanzó desde vendedores ambulantes hasta empresarios consolidados, todos bajo amenaza directa.

La investigación señala que, una vez instalado en el cargo, Diego “N” habría permitido que el CJNG impusiera cuotas obligatorias en Tequila, conocidas como “ derecho de piso ”.

Comerciantes debían pagar montos semanales que iban desde 500 hasta mil 500 pesos, dependiendo del giro. En el caso de locales de vinos y licores, las cuotas alcanzaban cifras mucho mayores.

El expediente federal que llevó a Diego “N” al penal del Altiplano

El expediente documenta que gasolineros de la región llegaron a entregar hasta seis millones de pesos para continuar operando. La presión incluía cierres arbitrarios de negocios y advertencias de muerte para quien se negara a pagar. Según la FGR, esta estructura operaba con participación de funcionarios municipales clave.

Entre los implicados aparece el entonces director de Catastro, señalado por utilizar su cargo para presionar a víctimas, así como el director de Seguridad Pública, quien presuntamente cobraba las extorsiones de manera directa. Ambos formaban parte del círculo cercano del exalcalde Diego “N” en Tequila.

Uno de los casos que fortaleció la acusación ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando el candidato y el suplente de Morena a la presidencia municipal de Tequila fueron privados de la libertad. Durante el cautiverio, habrían sido obligados a firmar su renuncia, hecho que derivó en cargos por secuestro agravado.

Actualmente, el exalcalde Diego “N” enfrenta procesos por delincuencia organizada y secuestro agravado. Permanece recluido en el penal federal del Altiplano, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones sobre la red criminal ligada al CJNG y su operación dentro del gobierno municipal de Tequila.