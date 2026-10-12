Este fue el destino de la antigua Basílica de Guadalupe después de la construcción de la nueva; ¿se puede entrar?

Millones de peregrinos visitan la nueva Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México cada año. Sin embargo, justo a un lado, el antiguo santuario aún permanece en pie y exhibe una inclinación.

Muchas personas se preguntan qué ocurrió exactamente con este edificio histórico cuando las autoridades decidieron construir el recinto moderno en la década de 1970. La respuesta involucra un reto de ingeniería y una carrera contra el tiempo para salvar un tesoro arquitectónico nacional.

¿Por qué se está hundiendo la antigua Basílica de Guadalupe?

Cabe recordar que el suelo fangoso de la Ciudad de México está compuesto por antiguos lechos lacustres, lo cual provocó graves problemas estructurales en el templo original. Durante décadas, la enorme estructura de piedra sufrió un hundimiento irregular continuo. Para mediados del siglo XX, la inclinación alcanzó niveles críticos y peligrosos. Los ingenieros y arquitectos advirtieron a la iglesia sobre un riesgo real de colapso inminente.

Además de los problemas del suelo, el templo había sufrido otros daños a lo largo de su historia. En 1921, una bomba destruyó gran parte de la iglesia, aunque el inmueble logró conservarse y posteriormente recibió trabajos de reparación.

Para proteger a los millones de fieles, la Iglesia y el gobierno acordaron edificar un santuario completamente nuevo. En octubre de 1976, las autoridades trasladaron la tilma de la Virgen de Guadalupe al moderno edificio circular que diseñó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Inmediatamente después del traslado, el cabildo cerró las puertas del viejo templo al público en general.

De la amenaza de colapso al rescate de ingeniería en la Villa

El cierre definitivo marcó el inicio de una gigantesca operación de rescate. Los expertos en geotecnia implementaron un sistema complejo de pilotes de control debajo de toda la base. Con esta tecnología, los ingenieros corrigieron lentamente la inclinación a lo largo de varias décadas. Los especialistas no buscaron enderezar el edificio por completo, sino estabilizar la cimentación y evitar una falla estructural catastrófica.

Durante este prolongado periodo, el inmueble permaneció totalmente cerrado. Los trabajadores reemplazaron canteras dañadas, reforzaron los arcos internos y aseguraron las columnas principales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supervisó estos delicados trabajos para conservar intacta la arquitectura colonial que data del siglo XVIII.

¿Qué pasó con la antigua Basílica de Guadalupe después de 1976?

La nueva Basílica fue inaugurada el 12 de octubre de 1976, después del traslado de la tilma con la imagen de la Virgen hacia su nuevo hogar, que actualmente recibe a millones de peregrinos.

Mientras que la antigua basílica, tras 24 años de intensa restauración, abrió sus puertas de nuevo en el año 2000. Las autoridades eclesiásticas no le devolvieron su papel de santuario principal, sino que le otorgaron un nuevo nombre y propósito: el Templo Expiatorio a Cristo Rey. Hoy en día, el recinto alberga la exposición permanente del Santísimo Sacramento.

