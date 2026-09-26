Destituyen a delegado de FGR en Guanajuato tras megadecomiso de 59 millones de litros de combustible

Omar García Harfuch confirmó la destitución del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, por anomalías en el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible.

“Fue destituido porque la fiscal general de la república y su equipo encontraron ciertas anomalías en este operativo, que fue dos semanas antes, y que se informa dos semanas después sin haber verificado todo”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.