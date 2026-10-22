Detectan a pasajeros contagiados de NOROVIRUS en pleno vuelo internacional

Un vuelo de la aerolínea Eurowings generó una movilización de los servicios de emergencia en Alemania, luego de que varios pasajeros presentaran vómitos y otros síntomas de enfermedad durante el trayecto.

Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Düsseldorf, personal sanitario equipado con trajes de protección biológica abordó la aeronave para atender la situación ante la sospecha de un posible brote de norovirus.

Posible brote de norovirus en pleno vuelo

Todo ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando el vuelo 9631, procedente de la isla griega de Rodas con destino a Düsseldorf, Alemania, solicitó aterrizar debido a los problemas de salud reportados entre las personas que viajaban a bordo.

Los primeros reportes indican que, durante el recorrido, varias personas comenzaron a vomitar, lo que despertó la preocupación de quienes se encontraban en la cabina y llevó a la tripulación a alertar a los servicios de emergencia.

La situación provocó un despliegue de ambulancias y personal médico, que ya esperaba la llegada de la aeronave al aeropuerto alemán, por lo que al menos tres pasajeros fueron hospitalizados debido a la sospecha de una infección por norovirus.

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¿Qué es el norovirus y por qué es tan peligroso?

El norovirus es un agente infeccioso extremadamente contagioso y una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en todo el mundo.

La infección se manifiesta de manera brusca e inesperada, provocando síntomas incómodos como náuseas intensas, vómitos, diarrea líquida o blanda sin presencia de sangre, así como dolores y calambres abdominales agudos.

Por lo general, los primeros signos aparecen tras un periodo de incubación de entre 12 y 48 horas posteriores a la exposición, y aunque el cuadro clínico suele ser aparatoso, la mayoría de los pacientes logran recuperarse favorablemente en un lapso de 1 a 3 días mediante un tratamiento centrado principalmente en la rehidratación adecuada.

El contagio puede darse mediante el contacto directo con una persona infectada, el consumo de agua o alimentos contaminados o al tocar superficies e instrumentos contaminados y posteriormente llevarse las manos a la boca.