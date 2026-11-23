Una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó presuntas irregularidades financieras y administrativas por más de 7.4 millones de pesos sin aclarar dentro de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, ejercicio organizado durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo autónomo.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el órgano fiscalizador documentó fallas en la formalización, ejecución y seguimiento de contratos, entrega de montos superiores a los límites autorizados, deficiencias en la comprobación de gastos destinados a personas voluntarias y ausencia de mecanismos de supervisión sobre los recursos transferidos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

🗳️📌 CLAN TADDEI DEJÓ SIN ACLARAR OTROS 7.4 MILLONES... DE LA CONSULTA INFANTIL



Una investigación de @pedrovillaycana, de El Universal, reveló que el Órgano Interno de Control del INE detectó 7.4 millones de pesos sin comprobar en la Consulta Infantil y Juvenil de 2024.



¿Y qué… pic.twitter.com/WuED2GwlIS — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 22, 2026

Entre los hallazgos contenidos en el expediente fiscalizador destaca la entrega de recursos catalogados como improcedentes, incluido el pago de 400 pesos a un menor de nueve años por la aplicación de una prueba piloto, monto cuyo reintegro o justificación documental fue exigido a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Asimismo, los auditores identificaron inconsistencias entre las cifras asentadas en los informes de actividades y los reportes de resultados estatales del ejercicio participativo, calificando el esquema de supervisión interna como una “fiscalización débil y deficiente” que careció de soporte documental suficiente.

Contrataciones sin comprobantes fiscales y exigencia de reintegro de recursos en el INE

El informe del Órgano Interno de Control, citado por El Universal, también advirtió la falta de documentación que acredite la contratación de personal bajo el régimen de honorarios eventuales durante el desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil 2024. Ante esta omisión, la instancia fiscalizadora ordenó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica entregar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a 105 personas que prestaron servicios bajo dicha modalidad o, en su defecto, proceder al reintegro de 1 millón 847 mil 450 pesos a la hacienda pública.

Como parte de las medidas correctivas y preventivas emitidas en la auditoría A10-ESP-2026, el equipo fiscalizador instruyó al área responsable a establecer controles verificables para la entrega de apoyos a beneficiarios y la validación de informes en futuras consultas cívicas, con el propósito de garantizar que los recursos públicos destinados a la promoción de la cultura democrática se ejerzan bajo criterios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.