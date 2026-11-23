El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, declaró que la Cámara de Diputados esperará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes de avanzar en el proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que el tema se encuentra judicializado y que el Poder Legislativo debe conocer los alcances de dicho fallo para proceder conforme a derecho. Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador explicó que no existe urgencia inmediata que obligue a precipitar la determinación antes de conocer el criterio jurisdiccional, añadiendo que los tiempos legislativos permitirán retomar el asunto en enero una vez que el órgano electoral resuelva las impugnaciones vigentes.

Las declaraciones de Ricardo Monreal se producen en medio del debate político sobre el retraso en la emisión de la convocatoria para designar a la próxima titular del organismo electoral rumbo a las elecciones de 2027. Mientras sectores de oposición y críticos del oficialismo sostienen que la dilación en San Lázaro responde a una estrategia política para mantener un árbitro electoral favorable a sus intereses de cara a los próximos comicios, desde la bancada mayoritaria argumentan que el aplazamiento obedece estrictamente al respeto de los plazos legales y a la necesidad de evitar contradicciones con las resoluciones que emita el Tribunal Electoral.

Morena sigue atrasando la elección de la nueva presidencia del INE



El diputado de Morena, Ricardo Monreal dijo que esperarán al Tribunal Electoral



A la 4T le conviene un árbitro electoral a modo para la elección de 2027



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Posturas en torno al relevo en el INE y el escenario rumbo a los comicios de 2027

El estancamiento en la Cámara de Diputados para construir consensos en torno a la convocatoria de la nueva presidencia del INE ha generado diversas reacciones, tanto en el ámbito legislativo como al interior del propio órgano electoral. Previamente, la consejera electoral Carla Humphrey advirtió que, si la Cámara de Diputados no alcanza un acuerdo antes de finalizar el año, será el propio Consejo General del INE quien defina mediante consenso interno quién ocupará la presidencia provisional del instituto, rechazando además las propuestas externas sobre una eventual renuncia de consejeros.

En este escenario, el cruce de señalamientos políticos mantiene dividida la discusión pública: por un lado, voces críticas acusan a Morena de frenar deliberadamente el procedimiento legislativo para influir en la integración y conducción del árbitro electoral rumbo a las elecciones de 2027; por otro, la coordinación parlamentaria guinda insiste en que aguardar el fallo del TEPJF garantiza certeza jurídica al proceso de selección. De este modo, la definición sobre la convocatoria para encabezar el Instituto Nacional Electoral queda supeditada al sentido y los tiempos de la sentencia que emita el Tribunal Electoral, así como a las determinaciones administrativas que adopte el propio organismo autónomo al cierre del año.