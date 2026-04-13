Capturan a Javier “N”, presunto feminicida de jefa policial de Jiutepec en 2024

Tras casi dos años de evadir a las autoridades, la justicia alcanzó a Javier “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de quien fuera la comandanta de la Policía de Jiutepec, Morelos. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, lograron su captura en el municipio de Temixco.

La detención se realizó en estricto cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Javier "N" fue ubicado tras un operativo de inteligencia y seguimiento continuo, luego de que las investigaciones lograran establecer su presunta participación directa en el ataque que le arrebató la vida a la mando policial en el verano de 2024.

¿Qué pasó con la comandanta de la Policía de Jiutepec en 2024?

Los hechos que originaron esta captura se remontan al 24 de junio de 2024. De acuerdo con los expedientes de la Fiscalía, la víctima circulaba a bordo de su vehículo particular, un automóvil de color rojo, por las calles de la colonia Centro de Jiutepec. Mientras transitaba por la zona, fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.

#FiscaliaMorelosInforma📄AIC APREHENDE A UN MASCULINO POR FEMINICIDIO DE COMANDANTA DE POLICÍA DE JIUTEPEC



•Javier “N” permaneció prófugo de la justicia, pero, al continuar con las pesquisas, la AIC lo ubicó y aseguró en Temixco



▪️Información Completa:https://t.co/8j4PGT9uKn pic.twitter.com/jQmGRpieB7 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 13, 2026

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra la oficial, privándola de la vida en el lugar para inmediatamente después emprender la huida. La investigación, encabezada por un Ministerio Público especializado, logró recabar pruebas contundentes que presumen la responsabilidad de Javier “N” en la ejecución de este crimen, lo que permitió que un juez ordenara su captura inmediata.

Detención de Javier "N": Así fue capturado el presunto feminicida en Temixco

Desde el momento del ataque, el ahora detenido se mantuvo prófugo de la justicia, intentando ocultarse de los operativos de búsqueda en el estado. No obstante, las pesquisas de la AIC permitieron localizarlo en Temixco, donde fue asegurado y, tras cumplir con los protocolos correspondientes, puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

Este arresto representa un paso significativo en el combate a la impunidad en casos de violencia contra mujeres en Morelos, especialmente aquellas que desempeñan cargos de autoridad en corporaciones de seguridad pública. Se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica y se inicie el proceso de vinculación por el delito de feminicidio.