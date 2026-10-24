Cae el jefe policial de Emiliano Zapata y la historia apunta a una red criminal en Tabasco

La captura de Cleofás Lara, jefe de la Policía Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, abrió nuevas interrogantes sobre una presunta red criminal que operaría en la región de Los Ríos y municipios de Campeche.

El funcionario fue detenido en medio de una serie de investigaciones por presuntos delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas. El caso también puso bajo la lupa un operativo previo en el que las autoridades encontraron drogas, armas y uniformes policiales falsos.

¿Por qué detuvieron al jefe de la Policía de Emiliano Zapata?

De acuerdo con la información difundida por autoridades de Tabasco, la detención de Cleofás Lara ocurrió durante una serie de cateos. El fiscal general del estado, Tonatiuh Vázquez, explicó que los agentes localizaron a un hombre que presuntamente correspondía a la persona buscada.

El funcionario está señalado por presuntos delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas. Además, las investigaciones apuntarían a una posible relación con una estructura criminal que operaría en Tabasco y Campeche.

Según las líneas de investigación mencionadas, las actividades de esta presunta red incluirían tráfico de drogas y personas, asaltos al autotransporte y robo de hidrocarburos, conocido como huachicol.

⚪Comunicado: En relación a los hechos ocurridos este viernes en el municipio de #EmilianoZapata. 🌐 https://t.co/kFYwt62gwC https://t.co/0U1LTuyD6m — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) October 23, 2026

¿Qué encontraron en la casa de seguridad vinculada con “El Zorro”?

La detención del mando policial habría sido precedida por un operativo realizado el 2 de octubre en un domicilio pintado de rojo.

En el inmueble, presuntamente relacionado con Miguel Aristóteles Marín, alias El Zorro, las autoridades decomisaron armas, drogas, uniformes policiales falsos, chalecos y vehículos.

Las investigaciones apuntan a que El Zorro habría recibido protección de Cleofás Lara. Sin embargo, estas presuntas relaciones deberán esclarecerse durante el proceso correspondiente.

Otro antecedente que forma parte del contexto del caso es el hallazgo de una avioneta cargada con droga en mayo, hecho que también generó señalamientos contra actores políticos de la región.

¿Qué dijo el alcalde Armin Marín sobre la detención?

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Armin Marín, postulado por Movimiento Ciudadano, aseguró que la captura de su jefe policial lo tomó por sorpresa.

El alcalde afirmó que no estaba enterado de un posible involucramiento de su colaborador en actividades ilícitas y señaló que se enteró del operativo por la mañana.

La detención también llamó la atención por la presunta cercanía entre Miguel Aristóteles Marín y el grupo político del presidente municipal. Además, se ha señalado que El Zorro es esposo de la directora de Educación del Ayuntamiento.

Pese a estos vínculos, el fiscal general de Tabasco dijo no recordar que existiera una investigación contra algún alcalde en ese momento.

¿Investigan al alcalde de Emiliano Zapata por la avioneta con droga?

El hallazgo de una avioneta cargada con droga en mayo es otro de los antecedentes que rodean el caso. En su momento, el alcalde Armin Marín fue relacionado con ese episodio, pero negó los señalamientos y acusó al gobierno de montar un caso en su contra.

Por ahora, la información disponible no confirma que exista una investigación contra el presidente municipal. La Fiscalía deberá esclarecer los posibles vínculos entre los hechos, los presuntos integrantes de la red y los funcionarios señalados.

La detención de Cleofás Lara representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la presunta operación de grupos criminales en la región, aunque las acusaciones deberán acreditarse ante las autoridades judiciales.

