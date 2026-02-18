Detienen a custodio en Michoacán acusado de abuso sexual contra su sobrina durante 14 años

La justicia ha alcanzado a quien, bajo el uniforme de la ley, ocultaba un historial de violencia. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), confirmó la captura de Alfredo “N”, un custodio de un centro penitenciario señalado como el presunto responsable de los delitos de abuso sexual y violación en agravio de su propia sobrina.

Este caso ha conmocionado a la región de Tierra Caliente, no solo por el parentesco entre el agresor y la víctima, sino por la prolongada duración del calvario que sufrió la joven, el cual se extendió por más de una década —14 años— bajo un régimen de miedo y manipulación emocional.

Custodio amenazaba a su sobrina para abusar sexualmente de ella en Michoacán

De acuerdo con las investigaciones integradas en la Carpeta de Investigación, el infierno para la víctima comenzó en el año 2011. En aquel entonces, la menor contaba con apenas 9 años de edad. Según los datos ministeriales, Alfredo “N” aprovechó su posición de confianza dentro del núcleo familiar para iniciar las agresiones sexuales.

Lo más alarmante del caso es la estrategia de coerción que el imputado utilizó para garantizar el silencio de la víctima. Las autoridades señalan que las agresiones se prolongaron de manera ininterrumpida hasta el 15 de abril de 2025. Durante todo ese tiempo, el sujeto mantuvo el control sobre la joven mediante amenazas directas: si ella hablaba, él abusaría sexualmente de su hermana menor o de sus primas. Este mecanismo de terror psicológico impidió que la denuncia llegara antes a los tribunales.

🚨⚠️ Detuvimos a Alfredo “N” presunto responsable de abuso sexual y violación, en agravio de su sobrina

Capturan a presunto violador en Apatzingán

Tras años de soportar la violencia, finalmente se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Región de Apatzingán. Los peritos y agentes especializados iniciaron las diligencias correspondientes, logrando recabar pruebas sólidas que permitieron a un juez de control otorgar la orden de aprehensión.

Alfredo “N”, quien paradójicamente trabajaba vigilando a infractores de la ley en un sistema penitenciario, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación. Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial para resolver su situación jurídica y determinar su vinculación a proceso.

Este caso recalca la importancia de romper los ciclos de silencio en delitos de índole sexual, especialmente cuando el agresor se encuentra dentro del entorno familiar. La FGE de Michoacán reiteró su compromiso de actuar con perspectiva de género y proteger la integridad física y psicológica de las víctimas, asegurando que ningún agresor, sin importar su oficio o cargo, quede impune ante la ley.