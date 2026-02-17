Hombre le arranca el cachete a otro sujeto por realizar tocamientos a una mujer en CDMX

Un señalamiento por presuntos tocamientos sin consentimiento terminó con dos hombres detenidos en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) intervinieron luego de recibir un reporte del Centro de Comando y Control C2 Norte, que alertaba sobre un posible caso de abuso sexual en la colonia Ignacio Zaragoza.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Calle 35 y avenida 16, donde una mujer de 41 años pidió apoyo tras denunciar que un sujeto le realizó tocamientos sin su consentimiento.

¿Qué pasó con el presunto agresor sexual en la Venustiano Carranza, CDMX?

De acuerdo con la versión de la afectada, el hombre se encontraba metros adelante cuando presuntamente cometió la agresión. Tras recibir la alerta, los oficiales acudieron de inmediato y lograron ubicar al señalado en la zona.

El hombre, también de 41 años, fue detenido en el lugar. Sin embargo, al momento de asegurarlo, los policías notaron que tenía una lesión visible en el rostro.

Según se informó, la herida habría sido provocada por un familiar de la mujer, quien intervino para defenderla y mordió al presunto agresor en el pómulo izquierdo.

El presunto agresor sexual de la CDMX fue llevado al hospital

Paramédicos llegaron al sitio para valorar al detenido, quien presentaba una herida abrasiva por mordedura. Debido a la lesión, fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica.

Mientras tanto, los uniformados también detuvieron al hombre de 50 años que habría agredido al señalado. Aunque su acción fue en defensa de la mujer, quedó a disposición del Ministerio Público, que será quien determine su situación jurídica.

Ambos casos quedaron en manos de la autoridad correspondiente, que realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Antecedentes del detenido en Venustiano Carranza

Tras un cruce de información, las autoridades informaron que el hombre de 41 años cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno por violencia familiar y otro por robo agravado calificado.

Este antecedente forma parte de la carpeta de investigación que ahora integrará el Ministerio Público.

La SSC indicó que la denuncia fue canalizada conforme al protocolo para casos de abuso sexual. Será la autoridad ministerial la que determine si existen elementos suficientes para judicializar el caso.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Tras atender un reporte emitido por los operadores del #C2 #Norte, policías de la #SSC detuvieron a un sujeto señalado como quien posiblemente realizó tocamientos a una mujer; además, detuvieron a un hombre que, para defender a la afectada, agredió al… pic.twitter.com/j1uTEVbctz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 16, 2026

El incidente generó movilización policiaca en la colonia Ignacio Zaragoza y reavivó la discusión sobre cómo reaccionar ante una agresión y cuáles son los límites legales cuando alguien interviene para defender a otra persona.

Por ahora, el presunto responsable permanece bajo custodia mientras recibe atención médica, y el segundo detenido espera la resolución de su situación legal.