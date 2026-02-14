Una mujer en el Estado de México (Edomex) fue víctima de trata de personas al ser explotada sexualmente presuntamente por su pareja a cambio de dinero o droga y el probable responsable fue detenido y se encuentra bajo investigación.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó este viernes 13 de febrero de 2026 que un individuo identificado como Jesús “N”, fue vinculado a proceso, luego de que la institución logró acreditar estos hechos ante un juez.

Víctima escapó de casa donde vivía con su pareja

Las primeras indagatorias llevadas a cabo por el Agente del Ministerio Público señalan que este individuo, aparentemente, entre noviembre de 2024 y julio de 2025, y luego en noviembre de 2025, habría obligado a su entonces pareja a tener encuentros sexuales con diferentes personas a cambio de droga o estupefacientes.

Los hechos, señaló la Fiscalía del Estado de México, ocurrieron en diferentes inmuebles en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. No obstante, si ella se negaba a realizar estas actividades, era agredida físicamente, hasta que logró escapar del domicilio en donde vivían.

Procesan a sujeto por trata de personas en Edomex

Tras tomar conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició las acciones de investigación que permitieron identificar y detener a Jesús “N”, quien quedó a disposición de un juez.

Por los elementos de prueba ofrecidos por la fiscalía del estado para tratar de demostrar la responsabilidad de Jesús “N” en el delito de trata de personas, el Juez determinó vincularlo a proceso, estableciendo un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cuál es la pena para el delito de trata de personas en Edomex?

El Código Penal del Estado de México establece en el Artículo 268 bis 1 que la persona que cometa el delito de trata de personas se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.

La ley también señala que la pena se incrementará hasta una mitad cuando la persona que cometa el delito tenga parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la víctima, tenga una relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza con la víctima.