Condenan a maestro de primaria por abuso sexual contra sus alumnas en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que condenó a 14 años de cárcel a un maestro de primaria, luego de que se comprobara el delito de abuso sexual infantil contra tres de sus alumnas.

Las víctimas de abuso sexual esperaron 10 años para recibir justicia en Oaxaca

El caso, que se remonta al ciclo escolar 2015-2016, ocurrió en la Escuela Primaria “La Luz”, ubicada en el municipio de San Pablo Huixtepec, perteneciente al distrito de Zimatlán de Álvarez. El ahora sentenciado, identificado como Edgar G.M., se desempeñaba como profesor frente a grupo cuando cometió el abuso sexual.

Según el expediente penal, el agresor aprovechó los horarios de clase y su estatus de autoridad para realizar actos sexuales agravados en contra de tres niñas, cuyas edades en ese momento eran de entre seis y siete años. La vulnerabilidad de las víctimas y el entorno escolar donde debían sentirse protegidas agravaron la naturaleza del delito.

Fiscalía de Oaxaca obtiene sentencia de 14 años de prisión contra profesor de Primaria por abuso sexual cometido en contra de tres alumnas de primaria#Boletín 2,169 || Oaxaca de Juárez, Oax., a 05 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo… pic.twitter.com/vuBA1Hzs34 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 5, 2026

¿Cuántos años pasará en la cárcel el profesor de primaria condenado por abuso sexual?

El proceso legal culminó este 3 de febrero de 2026, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia definitiva. A continuación, los puntos clave de la condena:

Pena impuesta: 14 años de prisión efectiva.

14 años de prisión efectiva. Reparación del daño: Las víctimas indirectas ya han recibido el pago correspondiente bajo el marco del procedimiento abreviado.

Las víctimas indirectas ya han recibido el pago correspondiente bajo el marco del procedimiento abreviado. Cómputo de la pena: Se tomarán en cuenta los más de seis años que el sujeto pasó en prisión preventiva desde su detención en noviembre de 2019.

Este fallo no solo representa un castigo para el agresor, sino un mensaje de respaldo para las familias que buscan justicia en delitos sexuales. La Fiscalía de Oaxaca ha reiterado que la prioridad en su agenda de procuración de justicia es la protección de niñas, niños y adolescentes.

La condena de Edgar G.M. subraya la importancia de la denuncia oportuna y la vigilancia constante en los planteles educativos para garantizar que las escuelas sean, verdaderamente, espacios seguros para el desarrollo de la niñez oaxaqueña.