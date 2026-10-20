Cae director de la policía y otros funcionarios de Taxco, Guerrero acusados por desaparición

Cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, fueron detenidos por su probable participación en la desaparición forzada de una persona. Entre ellos están el director y un monitorista del Centro de Comando y Control (C2), además de dos policías municipales.

Las investigaciones apuntan a que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para facilitar la privación de la libertad de la víctima, ocurrida el 29 de septiembre en el centro de Taxco. Hasta el momento, la persona continúa sin ser localizada.

¿Quiénes son los funcionarios detenidos en Taxco?

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que los detenidos son:



Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2).

José “N”, monitorista del C2.

Gabriel “N”, elemento de la Policía Preventiva Municipal.

Olga “N”, elemento de la Policía Preventiva Municipal.

De acuerdo con las investigaciones, los dos policías municipales presuntamente ordenaron retirar a agentes de Tránsito de la zona donde ocurrió la privación de la libertad. También habrían instruido al director y al monitorista del C2 para que no reportaran los hechos a otras corporaciones de seguridad.

La Fiscalía señaló que los cuatro detenidos son presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Su probable responsabilidad será determinada por las autoridades judiciales.

La #FGEGuerrero, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico de @SSPGro, detuvo a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco, entre ellos el director y un monitorista del C2, así como dos policías municipales, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, identificados como presuntos integrantes de “La Familia Michoacana”. Con estas detenciones, suman seis funcionarios municipales aprehendidos entre el 16 y el 19 de octubre, como resultado del reforzamiento de las acciones de seguridad y las investigaciones por delitos de alto impacto en la región Norte de Guerrero. 🔗 Comunicado completo:https://t.co/iA1vfH5PhQ — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 20, 2026

¿Cómo ocurrió la desaparición en el centro de Taxco?

Los hechos investigados ocurrieron el 29 de septiembre de 2026. Según la Fiscalía, varios sujetos obligaron a una persona, cuya identidad se mantiene reservada, a subir a un vehículo en el centro de Taxco de Alarcón.

Las autoridades sostienen que las presuntas instrucciones de los funcionarios municipales habrían facilitado que los responsables privaran de la libertad a la víctima.

Tras reunir los elementos de investigación, la Fiscalía obtuvo las órdenes judiciales para detener a los cuatro servidores públicos. Ahora deberán ser puestos a disposición del juez de control que los requiere.

¿Cuántos funcionarios de Taxco han sido detenidos en octubre?

Con estas aprehensiones, suman seis servidores públicos municipales detenidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026, por su probable participación en casos de secuestro agravado y desaparición forzada.

Entre los detenidos previamente están José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal activo, investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y continúa con las acciones de búsqueda para localizar a la víctima del caso más reciente.

Los detenidos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

