Cae el terror de los aguacateros; detienen a “El Kamikaze”, presunto líder criminal ligado a extorsiones en Michoacán

Detienen a Marcos "N", alias "El Kamikaze", presunto líder operativo de una célula delictiva que estaría relacionada con extorsiones a comerciantes, empresarios y productores de aguacate en Salvador Escalante, Michoacán.

“El Kamikaze”, de 22 años, quien fue capturado junto con Jorge Miguel “N”, “El Chucky”, y Aminda “N”, de 19 años, durante un operativo realizado en la localidad de Turirán el Alto.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, las tres personas estarían relacionadas con distintas investigaciones por extorsión en la región, particularmente contra productores de aguacate. Las autoridades señalaron que los detenidos serían integrantes de una célula de la delincuencia organizada que opera en Salvador Escalante.

La detención ocurrió en flagrancia y fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

🚨⚠️ El Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho, Israel Vega Rodríguez, informó en rueda de prensa la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada con extorsiones en Salvador Escalante.

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¿Qué les aseguraron a los tres detenidos en Salvador Escalante?

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron un arma larga, cargadores y cartuchos útiles, además de una sustancia con características de metanfetamina, dos teléfonos celulares y un vehículo que contaba con reporte de robo.

La Fiscalía informó que los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por los hechos registrados en flagrancia. También se realizará el desglose de las investigaciones por los delitos que, en su caso, correspondan al fuero federal.

La autoridad estatal señaló que Marcos “N”, “El Kamikaze”, es identificado dentro de las investigaciones como uno de los presuntos líderes operativos de la célula que tendría presencia en Salvador Escalante.

¿A quiénes presuntamente extorsionaban en Salvador Escalante?

Según lo informado por la Fiscalía de Michoacán, los detenidos estarían relacionados con extorsiones contra aguacateros de la región, además de comerciantes y empresarios.

El delito de extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones para sectores productivos de Michoacán, particularmente en zonas donde la actividad agrícola representa una fuente importante de ingresos.

Tras las detenciones, la Fiscalía llamó a las víctimas de este delito a acercarse a las autoridades y denunciar. Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la institución, aseguró que el combate a la extorsión requiere tanto de operativos como de condiciones para que las personas puedan denunciar con mayor seguridad.

Por ahora, las investigaciones continuarán para determinar el grado de participación de los tres detenidos y establecer si están relacionados con otros casos de extorsión registrados en la zona.