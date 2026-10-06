Abuelito intentó cambiar un cheque de 5 millones de pesos en la CDMX y terminó detenido

Un hombre de 73 años fue detenido cuando presuntamente intentaba cobrar un cheque por más de cinco millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó con el cheque de más de 5 millones de pesos?

El hombre acudió a una sucursal bancaria ubicada en la colonia Hipódromo Condesa para intentar hacer efectivo un cheque por una cantidad superior a los cinco millones de pesos.

Sin embargo, la gerente del banco detectó algo extraño en el documento: no contaba con las medidas de seguridad correspondientes.

Ante la sospecha de que podría tratarse de un documento irregular, la responsable de la sucursal solicitó apoyo policial.

Elementos de seguridad acudieron al banco y detuvieron al hombre, quien quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Quiso cobrar más de 5 millones de pesos… pero el cheque levantó sospechas. Un hombre de 73 años fue detenido en una sucursal bancaria de la colonia Hipódromo Condesa, en @AlcCuauhtemocMx, cuando presuntamente intentaba cobrar un cheque por más de cinco millones de pesos. La gerente del banco detectó que el documento no contaba con las medidas de seguridad correspondientes y pidió apoyo a la policía. https://t.co/ZiX6O1gl5E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

¿Por qué fue detenido el hombre en la Condesa?

La detención ocurrió a partir de las irregularidades detectadas en el cheque. La intervención de la gerente permitió evitar que el documento fuera cobrado antes de que se verificara su autenticidad.

Hasta el momento, la información disponible no establece quién emitió el cheque ni si el hombre detenido participó en la elaboración o falsificación del documento.

La investigación deberá determinar de dónde salió el cheque, quién pretendía cobrarlo y si existe una red detrás de la operación.

¿Qué sanción podría recibir por intentar cobrar un cheque falso?

La posible sanción dependerá de lo que determinen las autoridades y de cómo se clasifique jurídicamente la conducta.

Si se acredita que el documento fue falsificado o utilizado deliberadamente para obtener dinero mediante engaño, podrían configurarse delitos relacionados con falsificación, uso de documento falso o fraude, dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable.

La edad del detenido, por sí sola, no elimina una eventual responsabilidad penal. Sin embargo, será el Ministerio Público y posteriormente un juez quienes determinen qué delito corresponde y si existen elementos para acreditar su responsabilidad.

Por ahora, el hombre debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

