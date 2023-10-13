¡Cae espadachín! Detienen a hombre por practicar con su espada en calles de Iztapalapa

¡Armado hasta los dientes! Así fue detenido un hombre en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México (CDMX) que fue sorprendido practicando en plena calle con su espada y diversas navajas.

Por más irreal que parezca, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 12 de octubre, cuando los uniformados de la Policía Auxiliar de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban patrullajes en el cruce de las calles Estrella y Planeta, de la colonia San Lorenzo Tezonco.

Mientras hacían su trabajo notaron algo muy inusual, un hombre manipulaba una navaja en plena calle; al parecer estaba practicando. Al tratarse de un arma blanca, los policías no dudaron en acercarse al sujeto.

Espadachín intentó huir de la Policía

En ese momento el hombre, el cual parecía contar con muchas armas similares, notó la presencia de la autoridad e inmediatamente intentó pasar inadvertido, pero era demasiado tarde, los oficiales estaban cerca.

En un acto desesperado, y como si de una película de acción se tratara, intentó huir del sitio antes que ser alcanzado, pero sus esfuerzos fueron en vano; fue interceptado en ese mismo punto de la alcaldía Iztapalapa.

¿Qué otras armas portaba el sujeto además de la espada?

Sin perder tiempo, los policías le realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial, en donde encontraron todo tipo de armas blancas, entre ellas:



Una espada

Dos cuchillos.

Una navaja.

Dos brazaletes con pequeñas navajas.

Se deconoce por qué el hombre portaba las navajas y la espada

Sin dejar pasar un minuto más, el hombre de 23 años de edad fue detenido por los oficiales, los cuales le leyeron sus derechos de ley y posteriormente lo trasladaron ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a la espera de definir su situación jurídica.

Asimismo, las armas fueron aseguradas y trasladadas junto con el hombre al MP, pues dichos objetos son considerados aptos para agredir a la ciudadanía. Al momento se desconoce por qué el hombre portaba todas esas armas consigo o si las planeaba emplear en contra de alguien.