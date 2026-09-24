¡Cae extorsionador! Así exigía dinero Luis Alberto “N” a comerciantes en Morelos

Elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Alberto “N”, señalado por el delito de extorsión agravada, durante un operativo realizado en Cuautla, Morelos, como parte de las acciones implementadas para combatir este delito y atender las denuncias de comerciantes.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad de México, la detención se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como seguimiento a denuncias ciudadanas.

Luis Alberto “N”, señalado por extorsión agravada

En Cuautla, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Alberto “N”.

El detenido es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, por lo que ahora deberá enfrentar el proceso correspondiente ante las autoridades judiciales.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas, en Cuautla, Morelos, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y la @Fiscalia_Mor, con información del CNI, cumplimentaron una… pic.twitter.com/Vhb0Xe7PgJ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 24, 2026

Así extorsionaba Luis Alberto "N" a los comerciantes

Uno de los principales datos dados a conocer por el Gabinete de Seguridad es que Luis Alberto “N” está relacionado con una célula delictiva vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes.

Según la información oficial, integrantes de esta célula utilizaban amenazas para exigir dinero a los comerciantes a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Hasta el momento, la información oficial difundida se limita a dar más detalles sobre Luis Alberto “N”, así como su vinculación con una célula relacionada al cobro de extorsiones a comerciantes y secuestro.

Operativo forma parte del Plan Cuautla

Además, las autoridades informaron como parte del Plan Cuautla, continúan las acciones coordinadas en territorio para combatir la extorsión.

Estas labores también buscan fortalecer la atención a comerciantes y promover la denuncia, con el objetivo de proteger su patrimonio y contribuir a la tranquilidad de las familias.

