“Son inocentes”: Protestan por maestros detenidos en Mazatlán, Sinaloa

Dos maestros de educación física fueron detenidos la madrugada del pasado 30 de marzo en Mazatlán, Sinaloa tras un operativo realizado por elementos de instancias nacionales.

De acuerdo con la información disponible, ambos docentes son señalados por presuntamente portar cargadores y sustancias ilícitas, lo que derivó en su traslado a un penal federal en Guasave.

Al tratarse de delitos del fuero federal, el caso quedó en manos de autoridades correspondientes, aunque hasta ahora no se han dado más detalles oficiales.

Familiares denuncian irregularidades en la detención de maestros en Mazatlán

Las familias de los profesores no se quedaron calladas. Desde el inicio han señalado que la detención estuvo llena de inconsistencias y aseguran que los acusados son inocentes.

Leslie Magaña, esposa de uno de los docentes, pidió una revisión a fondo de la investigación y cuestionó cómo se manejaron las pruebas.

Según explicó, buscan que se analicen huellas dactilares y se aclare la cadena de custodia de los objetos que supuestamente les fueron encontrados.

¿Qué protestas se han realizado en Mazatlán?

El pasado viernes, familiares, amigos y alumnos de los maestros salieron a las calles para exigir justicia. La movilización recorrió la avenida del Mar, donde los manifestantes llevaron pancartas y utilizaron megáfonos para lanzar consignas a favor de los docentes, conocidos como “Dago” y “Temo”.

En redes sociales, el caso también ha tomado fuerza, sumando apoyo de la comunidad escolar y ciudadanos que piden que se esclarezca lo ocurrido.

Crece el apoyo: alumnos y comunidad se suman a defender a maestros de Sinaloa

De acuerdo con los familiares, el respaldo ha crecido con el paso de los días. Padres de familia, estudiantes y conocidos se han unido a la causa, formando una red de apoyo que busca demostrar la inocencia de los maestros.

También señalaron que los docentes se encuentran bien de salud, pero firmes en su postura de que no cometieron ningún delito. Mientras tanto, las familias continúan con la búsqueda de pruebas y apoyo social para presionar a las autoridades.

Hasta el momento, no hay una respuesta oficial por parte de las autoridades sobre las denuncias de irregularidades en el caso. Esto ha generado mayor incertidumbre entre los familiares, quienes insisten en que seguirán manifestándose hasta obtener respuestas claras.

