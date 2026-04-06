Identifican a otros dos mineros en Concordia, Sinaloa; solo falta uno de los 10 trabajadores desaparecidos

La tragedia que rodea a la empresa Vizsla Silver Corp. sigue dejando noticias dolorosas. Este 6 de abril, la compañía confirmó la identificación de dos mineros más que estaban desaparecidos en la Concordia, Sinaloa.

Se trata de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón, cuyos restos ya fueron reconocidos tras los análisis correspondientes. Con esto, el número de colaboradores localizados sin vida asciende a nueve de los diez que habían sido reportados como desaparecidos. Hasta ahora, solo una persona sigue sin ser localizada.

¿Cuántos trabajadores siguen desaparecidos en Concordia?

De acuerdo con la empresa, actualmente queda un colaborador en calidad de desaparecido. Vizsla Silver aseguró que mantiene contacto permanente con la familia y continúa colaborando con las autoridades en las labores de búsqueda.

También reiteró que su prioridad en este momento es acompañar a los familiares de las víctimas y brindar apoyo a largo plazo.

🚨#IMPORTANTE | Vizsla Silver Corp confirma la identificación de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón en #Concordia, #Sinaloa



Con este hallazgo, 9 de los 10 trabajadores desaparecidos han sido localizados sin vida; un colaborador sigue sin ser encontrado.



La… pic.twitter.com/0DPUVPW8kW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

Antecedentes del caso Vizsla Silver

La crisis comenzó la madrugada del 23 de enero de 2025, cuando un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, Sinaloa, donde la empresa alojaba a ingenieros, geólogos y supervisores.

Desde el inicio, colectivos de búsqueda criticaron la reacción de las autoridades por considerarla tardía. El caso dio un giro importante tras la detención de cuatro personas, quienes confesaron la ubicación de los cuerpos en la comunidad de El Verde.

Ahí, el 9 de febrero, fueron encontrados restos humanos que posteriormente comenzaron a ser identificados mediante peritajes coordinados por la Fiscalía General de la República.

A raíz de estos hechos, la empresa aseguró que reforzó sus protocolos de seguridad en coordinación con autoridades locales y reiteró su compromiso de seguir colaborando en la investigación.

¿Quiénes eran los trabajadores desaparecidos en Concordia que ya fueron identificados?

La identificación de las víctimas ha sido paulatina y ha permitido que las familias puedan despedirse de sus seres queridos. Entre los trabajadores identificados se encuentran:

José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, originario de Zacatecas

José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Guerrero

Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas

Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua

José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, originario de Sonora

Además de estas víctimas, la empresa había confirmado previamente la identificación de otros dos trabajadores en marzo, y ahora se suman los dos casos más recientes de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

Empresa Vizsla Silver envía condolencias a las familias

El director ejecutivo de Vizsla Silver, Michael Konnert, expresó que este desenlace es profundamente doloroso. Aseguró que la empresa no solo recordará a sus trabajadores, sino que también mantendrá el compromiso de apoyar a sus familias y a las comunidades afectadas.