¿Y la capacitación de maestros? Presupuesto educativo en México se va en becas sin exigencias

El nivel educativo en México cada vez es más bajo, una situación que parece NO importarle al Gobierno, pues cada vez destina menos recursos a la capacitación de docentes, pero ¿qué pasa con el resto del dinero?

Los estudiantes mexicanos tienen un pobre desempeño en Matemáticas y Comprensión Lectora, según algunas mediciones.

“El sistema educativo dice que los alumnos tienen que pasar, no pueden reprobar a nadie y eso significa que aunque no adquieras los conocimientos pasas al siguiente nivel de educación”, comentó un ciudadano, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Maestros sólo recibirán 105 pesos para poder capacitarse a lo largo del año

Tan solo en 2026 el gobierno de México gastarán alrededor de 1.2 billones de pesos en educación; sin embargo, solo el 40% de este dinero, es decir 480 mil millones de pesos, serán destinados a los sueldos y salarios de los docentes.

Cada maestra y maestro únicamente recibirá 105 pesos para poder capacitarse en todo el año.

“Es más o menos el costo de una libreta (...) Difícilmente podría acercarse a cursos y a capacitaciones de calidad con este presupuesto”, explicó María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo Indicadores Educativos, Mexicanos Primero.

Con el poco dinero destinado a la capacitación, los docentes no podrán afrontar los retos educativos que son cada vez más complejos.

“Ya no les piden que lean para que aprendan más (...)Que vayan a las bibliotecas o museos, ya no”, dijo Norma, ciudadana.

Más de 300 mil millones de pesos del presupuesto total estarán destinado a becas sin exigencias

El otro 30% del presupuesto educativo anual, es decir unos 360 mil millones de pesos, se irá en las becas que se les otorga a las y los estudiantes de distintos niveles educativos, apoyo que, según los expertos, no tienen nada que ver con el aprovechamiento económico.

“Las becas poco o nada hacen por el aprovechamiento académico (...) Tenemos becas que se dan sin ninguna corresponsabilidad, es decir, a los estudiantes no se les hace ninguna exigencia en términos de asistencia, de promedio o de aprovechamiento”, explicó María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo Indicadores Educativos, Mexicanos Primero.

Gobierno desaparece la Comisión para la Mejora Continúa de la Educación

Lo peor del caso, es que ya ni siquiera sabremos el desempeño de los alumnos, ya que el Gobierno tomó la decisión de desaparecer la Comisión para la Mejora Continúa de la Educación.

Mientras que la dirección de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que absorberá sus funciones, sufrió un recorte del 65%.