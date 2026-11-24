Una mujer identificada como Helen “N” fue detenida por su probable participación en un esquema de fraude en el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con la esta detención suman tres las personas presuntamente implicadas, pues en agosto pasado, fueron vinculados a proceso dos hombres de la academia “Más Preparación” por el delito de fraude genérico.

Mujer habría contestado el examen de la UNAM por los aspirantes

Helen “N”, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), habría respondido exámenes en lugar de los aspirantes.

Incluso habría almacenado fotografías de los reactivos como parte de un esquema en el que, durante mayo y junio de 2026, se habrían utilizado las instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación” para ofrecer este servicio a cambio de pagos.

Profesor por la UNAM cobró por hacer examen

El 25 de agosto de 2026, fueron detenidos Edgar “N” y David “N”, de la academia “Más Preparación”.

Las autoridades ejecutaron cuatro cateos simultáneos en los que aseguró diversos dispositivos de almacenamiento. Tres días después, obtuvo la vinculación a proceso de ambos por fraude genérico y un juez determinó que permanecieran en prisión preventiva.

Edgar “N” presumía en las redes sociales de la escuela “Más Preparación” ser egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que en la academia donde trabajaba se enseñaba los alumnos “con un método innovador” para acreditar exámanes de admisión a la preparatoria y universidad.

En su perfil, de acuerdo con el sitio de “Más Preparación”, es Ingeniero en Sistemas Computacionales (ESCOM) por la Escuela Superior de Cómputo del IPN.

Es profesor de matemáticas con más de 10 años de experiencia y “experto en resolución de problemas y pensamiento crítico”.

Mientras que Alejandro “N” presumía ser Licenciado en Física por la UNAM. En su perfil se lee que es “profesor de probabilidad y estadística con más de 10 años de experiencia, destacado por su creatividad y métodos innovadores de enseñanza”.

Encarcelan en Santa Martha Acatitla a mujer por fraude en examen

Helen “N” fue detenida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) este martes 24 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.