Operativo con EU golpea en la frontera: Cae Epifanio “N”, alias “Pepa”, presunto operador criminal en Chihuahua

Un operativo realizado en Manuel Ojinaga, Chihuahua, dejó la detención de Epifanio “N”, alias “Pepa”, señalado como presunto operador regional de un grupo delictivo, y de su hijo Alejandro “N”; la acción fue resultado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia realizados por fuerzas federales mexicanas .

De acuerdo con la información oficial, "Pepa" era investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con la producción y traslado de drogas, además del tráfico de migrantes desde México hacia Estados Unidos ; también contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos vinculados con narcotráfico.

La captura ocurrió en un municipio fronterizo de Chihuahua, una zona estratégica por su cercanía con Estados Unidos y por las rutas que históricamente son utilizadas para el movimiento de personas y mercancías entre ambos países.

El operativo dejó armas, cartuchos y vehículos asegurados

Durante la intervención, elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia, aseguraron un inmueble que presuntamente estaba relacionado con los detenidos.

En el lugar también fueron localizadas cinco armas de fuego, 16 cargadores, alrededor de 400 cartuchos y dos vehículos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

La detención de Epifanio “N” cobra relevancia debido a la orden de detención provisional con fines de extradición que pesaba en su contra, por lo que su situación jurídica continuará bajo el seguimiento de las autoridades competentes.

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Derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx1, personal del Ejército y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, realizó un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga,… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

La frontera concentra nuevos operativos de coordinación con Estados Unidos

La captura en Ojinaga ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen distintos mecanismos de coordinación para combatir actividades criminales en la frontera .

Uno de ellos se desarrolla actualmente entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, donde comenzó la operación binacional antidrones "Águila Alta", programada del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026.

El despliegue busca detectar equipos no tripulados que, según la información oficial, son utilizados por grupos delictivos para vigilar movimientos de las corporaciones de seguridad y apoyar actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.